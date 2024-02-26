"المصرية للاتصالات" تتعاون مع هواوي استعدادًا لإطلاق تقنية 5G

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات (we)، أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، عن تعاونها مع شركة هواوي الرائدة عالميًا في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لإطلاق خدمات الجيل الخامس “5G” وذلك على هامش مؤتمر برشلونة العالمي (MWC 2024) لعرض أحدث وأكبر ما أنتجته تكنولوجيا الهاتف المحمول.

تتماشى هذه الشراكة مع جهود المصرية للاتصالات المستمرة لتعزيز تجربتها الرقمية وتقديم حلول وخدمات مبتكرة لعملائها من خلال الاستفادة من شبكة الجيل الخامس، حيث ستوفر شبكات الجيل الخامس 5G سرعة إنترنت أسرع واتصالات أكثر موثوقية وزمن وصول أقل مقارنة بسابقاتها، ونطاق ترددي أوسع، مما يعزز تجربة العملاء الشاملة من خلال الاتصال بسهولة، خاصة خلال فترات الاستهلاك المرتفع.

وبموجب هذا التعاون، ستقوم هواوي بتقديم أحدث حلولها في مجال الشبكات بما في ذلك شبكة 5G اللاسلكية، وشبكة 5G الأساسية الموجهة نحو الخدمة وشبكة النقل الجاهزة 5G وتهدف هذه الحلول المتطورة إلى تمكين التكيف مع تقنية 5G وتحقيق أقصى استفادة من إمكانيات هذه التقنية المُبتكرة.

كما ستمكن شبكات الجيل الخامس 5G المصرية للاتصالات من تقديم حلول وخدمات مبتكرة تستهدف مختلف القطاعات والصناعات الحيوية التي تتطلب اتخاذ قرارات سريعة، بما في ذلك التصنيع، والرعاية الصحية عن بعد، والتعليم، بالإضافة إلى تعزيز قدرات إنترنت الأشياء (IoT).

بالتعاون مع المصرية للاتصالات، قامت شركة هواوي بإنشاء مواقع الجيل الخامس في المناطق الحيوية في مصر، وذلك باستخدام أحدث التقنيات اللاسلكية العالمية من شركة هواوي، مما أدى إلى تحقيق أقصى معدل سرعه تحميل البيانات في الثانية (Throughput)، بما يتوافق مع المعدل النظري، طبقا للتردد المتاح.

في هذا الإطار، أعرب محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: "تُعدّ تقنية 5G عنصرًا أساسيًا في تمكين الجيل القادم من خدمات النطاق العريض وإنترنت الأشياء، حيث تشهد هذه الخدمات نموًا هائلًا مدفوعًا بالاعتماد العالمي المتزايد على أجهزة الاتصالات. كما تعمل تقنية 5G على توفير معدلات بيانات عالية وسرعة استجابة للتطبيقات والخدمات، ما يُتيح للعملاء الاستمتاع بتجارب رقمية جديدة ومتنوعة ويعزز الكفاءة والإنتاجية لمجموعة واسعة من الأعمال عبر مختلف القطاعات في مصر. ومن خلال إطلاق ال 5G، ستكون هناك إمكانات هائلة للتقنيات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والألعاب والواقع المعزز والواقع الافتراضي لتعزيز التجربة الرقمية الشاملة لجميع العملاء."

قال جيم ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر:"تجمع شركة المصرية للاتصالات وشركة هواوي شراكة قوية تمتد لأكثر من عقد من الزمن، وتهدف إلى توفير أحدث التقنيات والخدمات للسوق المصري. كما تلتزم شركة هواوي بدعم مصر في تسريع خططها للتحول الرقمي، وهذه الشراكة ستساهم بشكل كبير في تسريع وتيرة التحول نظرًا للإمكانات الهائلة التي توفرها شبكة الجيل الخامس، والآفاق الواسعة من الفرص التي تتيحها لتحسين تجارب النطاق العريض وتقديم خدمات جديدة، والدخول في أسواق التبادل التجاري بين الشركات."