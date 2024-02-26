نميرة نجم: نتوقع إصدار قرار بشأن المرافعات الخاصة بدولة فلسطين قبل شهر أغسطس المقبل

قالت نميرة نجم، عضو الفريق القانوني لدولة فلسطين أمام محكمة العدل الدولية، إن المحكمة الدولية حان دورها لدراسة قضية فلسطين بشكل تفصيلي بعد الانتهاء من المرافعات التي قامت بها الدول العربية.

المرافعات العربية أما العدل الدولية؟

وأكدت نجم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه من المتوقع أن يتم إصدار قرار بشأن المرافعات الخاصة بدولة فلسطين قبل شهر أغسطس المقبل.

وأضافت في حديثها، أن هناك فرقًا بين الرأي الاستشاري وبين الدعوة التي قدمتها جنوب إفريقيا، حيث يتعلق الرأي الاستشاري بكل الانتهاكات التي تحدث في دولة فلسطين من كل النواحي منذ بداية الاحتلال، ولكن دعوة جنوب إفريقيا متعلقة بما يحدث في غزة الآن والمطالبة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

جرائم الكيان الصهيوني بغزة

وتابعت:" نأمل أن تخرج المحكمة برأيها الاستشاري سريعًا لنجدة الشعب الفلسطيني من هذه الانتهاكات اللإنسانية التي يتعرض لها".

واستطردت: "الفريق الفلسطيني القانوني يتكون من ٨ محامين بمن فيهم ٢ من اليهود، وأعمل مع هذا الفريق بدون أجر بإصرار شخصي مني، ويتم تقييم المرافعات يوميًا بشكل مستمر حتى اليوم".