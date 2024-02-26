الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

إنبى يواصل تربعه على القمة بهدف نظيف فى شباك زد بدورى نايل

إنبي
إنبي

حقق فريق إنبي فوزًا هامًا على حساب زد، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين عصر اليوم الإثنين على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة بمسابقة دوري نايل (موسم 2024/2023).

جاءت أحداث المباراة متوسطة للغاية، حيث لم يستطع أي فريق فرض سيطرته على الآخر.

سجل هدف المباراة الوحيد نجم الفريق البترولي، محمد شريف حتحوت في الدقيقة الـ90+1 من عمر المباراة.

وشهدت أحداث المباراة إلغاء حكم الساحة عاطف حسين هدفًا لزد، سجله عبدالرحمن البانوبي بداعي وجود خطأ على لاعب زد ضد حارس إنبي.

وبهذه النتيجة واصل إنبي تربعه على قمة الدوري برصيد 26 نقطة، بينما يتوقف رصيد زد عند 22 نقطة، في المركز الثاني.

 

وكان زد بدأ المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: علي جمال وعبدالله بكري، ومصطفى العش وأحمد زكي.

خط الوسط: أحمد الصغيري وعبدالله مجدي، وبيتر زيلو موتوموسي ومصطفى ميسي.

خط الهجوم: مصطفى زيكو وشادي حسين.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد مزيكا ومحمد سمير، ومصطفى كاجو ومحمود نبيل، وعبدالرحمن البانوبي ورأفت خليل، ورشيد أحمد. 

 

بينما كان تشكيل إنبي على النحو التالي..

حراسة المرمى: بودي سمير.

خط الدفاع: محمد حامد وأحمد كالوشا، وأحمد صبيحة وعلي فوزي.

خط الوسط: مصطفى دويدار وأحمد يوسف، وأحمد العجوز ومحمد حمدي.

خط الهجوم: رفيق كابو وأحمد أوفا.

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