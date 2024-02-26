الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نشوى مصطفى تنهار بالبكاء لحظة خروج جثمان أحمد شوقي العطار (صور)

صحفيون وفنانون يشيعون
صحفيون وفنانون يشيعون جنازة العطار

انهارت الفنانة نشوى مصطفى بالبكاء لحظة خروج جثمان الصحفي الراحل أحمد شوقي العطار، من مسجد مصطفى محمود، عقب أداء صلاة الجنازة عليه ظهر اليوم.

صحفيون وفنانون يشيعون جنازة العطار

وحرص كل من الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، والفنان أحمد السعدني على تقديم العزاء لأسرة الراحل وحضور جنازته. 

من جانبهم، حرص محمود كامل وكيل نقابة الصحفيين للحريات ورئيس اللجنة الثقافية والفنية، ومحمد الجارحي رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، وهشام يونس رئيس لجنة القيد، ومحمد سعد عبد الحفيظ وكيل النقابة للتسويات وتطوير المهنة والتدريب؛ على حضور صلاة الجنازة وتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد. 

ورحل عن عالمنا في الساعات الأولى صباح اليوم الإثنين الصحفي أحمد شوقي العطار، والذي شغل منصب رئيس تحرير جريدة الصباح سابقًا، وتشيع الجنازة ظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود.

وكان "العطار" قد خضع لعملية جراحية قبل أيام، وبعد تحسن حالته الصحية، غادر المستشفى وبشكل مفاجئ تدهورت حالته في الساعات الأخيرة ليفارق الحياة.

وعبر عدد كبير من الصحفيين عن حزنهم العميق لوفاة الراحل، حيث نشروا تعازيهم ومواساتهم عبر صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي.

وحصد "العطار" العديد من الجوائز الدولية التقديرية، ولم يكتفِ بتلك الإنجازات، بل استمر في تقديم إسهاماته في ميدان الصحافة بكل إخلاص شكّلت تجربته الناجحة في تأسيس منصة أوزون، المتخصصة في قضايا تغير المناخ بالشرق الأوسط، محطًا هاما في مساره المهني، حيث تولى رئاسة تحريرها كما تقلد دور المستشار لدى المركز الدولي للصحفيين في واشنطن ICFJ، بعد أن نال نجاحات عديدة على مدار مسيرته يشمل هذا الإنجاز البارز جوائز عالمية، منها جائزة أريج للصحافة الاستقصائية عام 2012، وجائزة سيمنس الألمانية في عام 2016، وجائزة الصحافة المصرية في الأعوام 2015 و2020.

صحفيون وفنانون يشيعون جنازة العطار
صحفيون وفنانون يشيعون جنازة العطار
صحفيون وفنانون يشيعون جنازة العطار
صحفيون وفنانون يشيعون جنازة العطار
صحفيون وفنانون يشيعون جنازة العطار
صحفيون وفنانون يشيعون جنازة العطار
صحفيون وفنانون يشيعون جنازة العطار
صحفيون وفنانون يشيعون جنازة العطار
الفنانة نشوى مصطفى أحمد شوقي العطار نشوى مصطفى صحفيين وفنانين يشيعون جنازة العطار مسجد مصطفى محمود

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