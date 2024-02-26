بدء أولى جلسات الحوار الاقتصادي بمناقشة "غلاء الأسعار وارتفاع التضخم"

بدأت منذ قليل أولى الجلسات المتخصصة في الحوار الاقتصادي، وهي جلسة متخصصة مغلقة لمناقشة "غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم وفقدان السيطرة على الأسواق"، ضمن أعمال لجنة التضخم وغلاء الأسعار بجلسات الحوار الاقتصادي، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وتعقد اليوم الإثنين أولى جلسات الحوار الاقتصادي في صورة جلسات متخصصة مغلقة بمشاركة الحكومة والخبراء والمتخصصين، بشأن بحث القضايا الاقتصادية العاجلة وإيجاد حلول سريعة وقابلة للتنفيذ.

وأشارت الصفحة الرسمية للحوار الوطني، في بيان، إلى أنه "يعد انطلاق الجلسات بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها “مساحات مشتركة، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدم الوطن والمواطن، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي”.