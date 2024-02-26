أبرزها مناقشة رواية "مقامات الغضب" بورشة الزيتون.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

رواية مقامات الغضب، للكاتبة الدكتورة صفاء النجار، إحدى أمسيات اليوم الإثنين 26 فبراير 2024، والتي نرصدها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

تفاصيل أجندة الدستور الثقافية لهذا اليوم

ففي السابعة مساء، تحل الكاتبة دكتورة صفاء النجار، في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات ورشة الزيتون الأدبية، لمناقشة أحدث إبداعاتها والصادرة عن الدار المصرية اللبنانية تحت عنوان “مقامات الغضب”، وذلك بمقر الورشة والكائن في مقر حزب التجمع بشرق القاهرة شارع الشهيد أحمد منسي.

ويتناول الرواية بالنقد والتحليل كل من: الكاتبة الكبيرة سلوى بكر، الناقدة دكتورة فاطمة الصعيدي، الروائي دكتور محمد إبراهيم طه، وتدير الأمسية الكاتبة أماني الشرقاوي.

وفي أجندة الدستور الثقافية، تستضيف مكتبة ديوان فرع سينما راديو بوسط القاهرة، في السابعة مساء، لقاء لمناقشة وتوقيع كتاب "فن الشارع.. حكايات عن كتابة الراب والموسيقى" بحضور مؤلفه الكاتب والصحفي سيد عبدالحميد، وتناقشه الكاتبة نورا ناجي.

يتناول الكتاب بالرصد والتحليل نشأة وتطور موسيقى الراب والتراب في مصر، وصدى هذه الموجة الجديدة في المجتمع من حولها وتفاعل الأجيال الجديدة معها.

وفي السادسة مساء، يفتتح الفنان دكتور طارق زبادي، فعاليات الدورة الثانية لصالون أتيليه الإسكندرية للفنون التشكيلية، والذي يضم أعمال تصوير، رسم، فوتوغرافيا، خط وزخرفة، هاند ميد، ميكسيد ميديا، ديكوباج. وذلك في رحاب جماعة الفنانيين والكتاب ــ أتيليه الإسكندرية، ويستمر الصالون حتي 10 مارس 2024.

وفي ذات السياق، وضمن أجندة الدستور الثقافية، يحل الكاتب الروائي الكبير سعيد نوح، في ضيافة نادي القصة، بمقره الكائن في 118 شارع مجلس الشعب، في لقاء يعقد في السادسة مساء، حول مشواره الأدبي وإبداعه الروائي والقصصي، وخاصة روايته “كشك الأورام”.

ويشارك في اللقاء كل من: الناقدة الكاتبة دكتورة هويدا صالح، الشاعر أحمد سراج، الكاتب عمار علي حسن، وتدير الأمسية الكاتبة مني ماهر.

وفي السادسة مساء أيضا، تعقد بنادي أدب الزقازيق، أمسية بعنوان "مرسي جميل عزيز.. متخيل شعبي ورومانسية خضراء"، بحضور أسرة مرسي جميل عزيز، ويشارك في الأمسية كل من: الكاتب محمد عبد الله الهادي، الشاعر والناقد محمود الحلواني، الشاعر محمد العوضي، ويدير الأمسية الشاعر إبراهيم حامد.

وفي أجندة الدستور الثقافية، يستقبل مسرح قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، في السابعة مساء، العرض المسرحي “قصة حديقة الحيوان” من تأليف إدوارد إلبي، دراماتوج محمد السيد، ومن إخراج محمد رمضان، وبطولة: مصطفي النجار، محمد رمضان.

وفي الحادية عشرة صباحا، تستقبل قاعة الترجمة الفورية بكلية الألسن جامعة عين شمس، لقاء بعنوان “الشيخ حسن العطار.. رائد التجديد في النهضة المصرية الحديثة”، ويتحدث فيها الناقد إيهاب الملاح.

وفي السادسة مساء، يفتتح الفنان التشكيلي الكبير عبد السلام عيد، فعاليات معرضه الأحدث، وذلك بقاعة “أفق 1”، بمتحف محمود خليل وحرمه بالجزيرة، ويستمر المعرض حتى 31 مارس 2024.

وفي أجندة الدستور الثقافية، يستضيف المجلس الأعلي للثقافة، في الحادية عشرة صباحا، الاحتفاء بالمكرمين من ملتقى الشارقة الثقافي وهم: الناقد د. حسين حمودة، المترجمة والكاتبة سحر توفيق - الكاتب الناقد سيد الوكيل، والناقد د. محمد حسن عبد الله. يصاحب حفل التكريم بث مباشر عبر صفحة أمانة المؤتمرات على الفيسبوك.

وفي السابعة مساء، تعقد بمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، أمسية لمناقشة كتاب “حد الغواية”، للكاتب دكتور عمرو عافية. وتدير الأمسية الكاتبة مي الشيخ.

وفي السادسة مساء، تستقبل الأوديتوريوم بمكتبة الإسكندرية، ندوة حول موسيقي أفلام راجح داود، حيث يلتقي جمهور الإسكندرية والمكتبة في حوار مفتوح مع الموسيقار الكبير راجح داود.