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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مودريتش يقود ريال مدريد للفوز على إشبيلية فى الدورى الإسبانى

مودريتش سجل هدف انتصار
مودريتش سجل هدف انتصار ريال مدريد على إشبيلية

قاد الكرواتي لوكا مودريتش، فريقه ريال مدريد إلى الفوز على إشبيلية 1 /  صفر، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل مودريتش هدف المباراة الوحيد لريال مدريد في الدقيقة 81.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 65 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق جيرونا صاحب المركز الثاني.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد إشبيلية عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر.

وبدأت المباراة بضغط من جانب ريال مدريد الذي حاول منذ صافرة البداية تسجيل هدف في منافسه.

وفي الدقيقة العاشرة سجل الريال هدفا عن طريق لوكاس فاسكيز، لكن حكم المباراة قرر إلغاءه بسبب وجود خطأ من جانب ناتشو فيرنانديز قبل انطلاق الهجمة ووصلوها إلى الشباك، وذلك بعد أن لجأ لتقنية حكم الفيديو (فار).

من جانبه لم يلجأ إشبيلية إلى الهجوم منذ البداية، ودافع عن منطقة جزاءه وحارس مرماه أوريان نيلاند.

وفي الدقيقة 39 سدد براهيم دياز كرة قوية داخل منطقة الجزاء، بعدما توغل بين دفاع إشبيلية، لكن نيولاند نجح في التصدي بشكل ممتاز للفرصة.

ولم يشكل إشبيلية خطرا حقيقيا على مرمى ريال مدريد وحارسه أندري لونين طوال فترات الشوط الأول، ولم تظهر بصمات هجوميه لهدافه يوسف النصيري خلال الشوط الأول.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل ريال مدريد هجومه من أجل تسجيل الهدف الأول، فيما اكتفى هجوم إشبيلية بشن هجمات مرتدة على فترات متباعدة.

وتألق نيلاند مجددا في الدقيقة 55 وتصدى لتسديدة قوية من فينسيوس جونيور، النجم البرازيلي، الذي بدأت خطورته الحقيقية تظهر في الشوط الثاني.

وبمرور الوقت شعر لاعبو ريال مدريد بالإرهاق خاصة مع ضياع العديد من الفرص وتألق الدفاع والحارس، غير أن الفريق الملكي واصل هجومه.

وفي الدقيقة 81 جاء الحل عن طريق الكرواتي لوكا مودريتش، الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن الزاوية اليسرى لمرمى الحارس نيلاند.

وبعد الهدف تراجع إشبيلية مجددا خشية تلقيه هدف في شباكه، فيما حاول ريال مدريد إضافة هدف آخر قبل نهاية الشوط الثاني.

ولم تسفر تلك المحاولات عن جديد لكن ريال مدريد نجح في الحفاظ على تقدمه حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوز ريال مدريد 1 / صفر.

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