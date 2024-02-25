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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية فى الليجا 2023-2024

ريال مدريد وإشبيلية
ريال مدريد وإشبيلية

تصدر سؤال "ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني 2023-2024، وكيف يمكن متابعتها عبر الإنترنت؟ " محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، إذ ينتظر آلاف من محبي النادي الملكي في مصر والوطن العربي مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية المنتظرة ضمن منافسات الدوري الإسباني "الليجا". 

منافسات الدوري الأسباني موسم 2023-2024

انتهى الدور الأول من منافسات الدوري الإسباني 2023-2024، ونحن نستعد للجولات المتبقية لمعرفة بطل الدوري، ويُعتبر الليجا من بين أقوى الدوريات في أوروبا والعالم، وقد شهدت منافسة شرسة هذا الموسم.

و ريال مدريد يعتبر واحدًا من أهم الأندية في إسبانيا وحول العالم، ويُعتبر دائمًا من المرشحين للفوز بلقب الدوري الإسباني، ويسعى الفريق للابتعاد في صدارة الترتيب بعد أن اقترب بفارق 6 نقاط عن جيرونا و8 نقاط عن برشلونة.

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني لموسم 2023-2024؟

لقاء ريال مدريد و إشبيلية في الدوري الإسباني لموسم 2023-2024 سيُقام يوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024، على أرضية ملعب سانتياجو بيرنابيو.

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موعد انطلاق المباراة سيكون في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية في الليجا 2023-2024

ستُبث مباريات الدوري الإسباني لموسم 2023-2024 على قنوات beIN Sports التي تحمل حقوق بثها حصريًا في منطقة الشرق الأوسط.

وبإمكانك متابعة لقاء ريال مدريد وإشبيلية على قناة beIN Sports HD 1، بتعليق المعلق عصام الشوالي.

كيف يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلة أونلاين؟ 

يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت من خلال تحميل تطبيق "TOD TV" والاشتراك فيه، حيث يتم بث جميع مباريات الليجا، قم بتحميل التطبيق الخاص بـ TOD الآن لمتابعة مباريات الدوري الإسباني.

تشكيل فريق ريال مدريد أمام إشبيلية 

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد مساء أمس السبت تشكيل فريقه وبعد تعافيهم من الإصابة، عاد ثنائي الدفاع ناتشو وأنطونيو روديجير إلى قائمة الفريق الأول لريال مدريد لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني لموسم 2023/24.

قائمة الفريق تضم:

- حراسة المرمى: كيبا، أندريه لونين، دييجو بينيرو.

- خط الدفاع: ناتشو، لوكاس فاسكيز، أنطونيو روديجير، فران جارسيا، فيرلاند ميندي، جاكوبو.

- خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، داني سيبايوس، أردا جولر.

- خط الهجوم: ألفارو، إبراهيم دياز، رودريجو جوس، فينيسيوس جونيور.

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