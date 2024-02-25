تشكيل ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد وكيكي سانشيز فلوريس، المدير الفني لفريق إشبيلية، تشكيل الفريقين لخوض مباراة اليوم ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني موسم 2023-2024.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة بينما يأتي إشبيلية في المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة.

وشهد تشكيل ريال مدريد عودة أنطونيو روديجر لقيادة دفاع الفريق بجوار ناتشو بينما يغيب داني كارفخال بعد طرده في مباراة رايو فاييكانو الماضية.

وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو الآتي:

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، ناتشو، أنطونيو روديجر، لوكاس فاسكيز

خط الوسط: توني كروس، تشواميني، فيدي فالفيردي

خط الهجوم: إبراهيم دياز، فينيسيوس جونيور، رودريجو

دكة البدلاء: كيبا، دييجو بينيرو، مودريتش، سيبايوس، فيران جارسيا، أردا جولر، ألفارو، جاكوبو

أما تشكيل إشبيلية أمام ريال مدريد فقد ضم كلا من:

حراسة المرمى: نيلاند

خط الدفاع: خيسوس نافاس، سيرجيو راموس، بادي، كيكي سالاس

خط الوسط: سوماري، سو، أوليفر توريس، أوكامبوس، إيزاك

خط الهجوم: يوسف النصيري

دكة البدلاء: ديمتروفيتش، ألبيرتو فلوريس، بيدروسا، سوسو، فيليز، نيانزو، عدنان يانوزاي، خوانلو، تشافي سينتس، إيدومبو، حنبعل المجبري

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