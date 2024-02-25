الإثنين 26 فبراير 2024
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جولة لـExtra Live داخل صالة تحرير "الدستور": ماذا جاء في عدد الغد؟

محمد عبدالعال
محمد عبدالعال

أجرى الإعلامي محمد عبدالعال جولة داخل صالة تحرير “الدستور”، مساء الأحد، ضمن برنامج "صحافة لايف" عبر شاشة إكسترا لايف، لتقديم أبرز ما قدمته الصحف المصرية قبل توزيع صفحاتها على القراء.

في الفقرة الأولى، استعرض "عبدالعال" أبرز العناوين التي تناولتها جريدة الدستور، مشيرًا إلى الملف الخاص بدراما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والذي نشر بعنوان: كيف عاد مجد الدراما المصرية؟.. 19 مسلسلًا فى «رمضان 2024»: تاريخى واجتماعى وأكشن وكوميدى.

أضاف عبد العال أن الملف تناول رأي عدد من النقاد الفنيين بحرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تقديم موسم درامى قوى خلال شهر رمضان المقبل.

الإعلامي محمد عبدالعال جريدة الدستور صحافة لايف إكسترا لايف الدستور الصحف المصرية المتحدة الشركة المتحدة الدراما المصرية

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