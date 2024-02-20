"إكسترا لايف" تجرى جولة داخل جريدة "الدستور".. وتشيد بتحقيق "ضحايا المستعربين" (فيديو)

أجرى الإعلامي محمد عبد العال، جولة داخل صالة تحرير جريدة الدستور، مساء الإثنين، ضمن برنامج "صحافة لايف"، عبر شاشة إكسترا لايف، لتقديم أبرز ما قدمته الصحف المصرية قبل توزيع صفحاتها على القراء.

وفي الفقرة الأولى، استعرض عبدالعال، أبرز العناوين التي تناولتها جريدة الدستور، مشيرا إلى التحقيق الذي أعدته الجريدة بعدد الثلاثاء، بعنوان: "القتل بزي فلسطيني.. ضحايا «المستعربين» يروون لـ"الدستور" فظائع الوحدة الإسرائيلية الأكثر رعبًا فى الأراضى المحتلة".

جريدة الدستور

وأضاف: "الدستور تنشر صفحة كاملة ومهمة للغاية عن قضية "وحدة المستعربين الإسرائيلية" في عدد الثلاثاء، والذي سيتم مناقشتها بشكل أكبر في الفقرة الأخيرة من البرنامج".