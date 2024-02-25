"دفاع النواب" يشيد بجهود الداخلية في توفير الأمن والاستقرار (فيديو)

أشاد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالدور الذي تقوم به وزارة الداخلية في توفير الأمن والاستقرار للمواطنين، مؤكدا أنها نعمة لا تقدر بثمن.

وقال المصري في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" الذي يبث على قناة سي بي سي إن مجلس النواب أقر اليوم بشكل نهائي مشروع قانون الحكومة الذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون جوازات السفر رقم 97 لسنة 1959.

وأضاف أن مشروع القانون ينص على زيادة رسوم الحصول على جواز السفر من 250 - 1000 جنيه، لمواكبة الالتزامات الدولية التي تتطلب تحديث علامات تأمين الجوازات بشكل دوري لضمان عدم التزوير والاعتراف بها عالميا.

وأشار إلى أن مشروع القانون يعد ضروريا لمواجهة المشكلات التي واجهتنا في الماضي بسبب تزوير جوازات السفر من قبل بعض العناصر المتطرفة التي استخدمتها للتنقل بحرية، مؤكدا أن الجواز الجديد سيكون أكثر جودة وفعالية من الحالي.

وأكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن وزارة الداخلية تسعى إلى تطبيق استراتيجية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في جميع القطاعات الخدمية لخدمة المواطنين.