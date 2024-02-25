“الوزراء”: الإفراجات الجمركية ستتم بالتتابع حسب أولويات الدولة

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن الصفقات الكبيرة مثل صفقة رأس الحكمة ستوفر موارد دولارية ضخمة للدولة تمكنها من توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وعلى رأسها السلع الغذائية الاستراتيجية والأدوية ومدخلات الإنتاج.

"الوزراء": سنشهد مزيدًا من الانخفاض في أسعار السلع قريبًا

أضاف متحدث الوزراء في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن اجتماع اليوم جاء في إطار متابعة توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية.

كما أشار إلى أن الاجتماع استعرض التقارير التي ترصد ما يوجد في الجمارك من سلع غذائية وأدوية وأعلاف، وحاليًا، يوجد نحو 1.3 مليار دولار، وستكون هناك رؤية للإفراج بصورة متتابعة على السلع وفقًا لأولويات الدولة واحتياجاتها".

وتابع "سنشهد المزيد من التحسن في أسعار السلع وزيادة كميتها في الأسواق خلال المرحلة المقبلة".