الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

ماذا يقدم أحمد مكي ورفاقه في مسلسل الكبير أوي 8 رمضان 2024؟

الكبير اوي 8
الكبير اوي 8

ارتفع البحث عن مسلسل الكبير أوي 8 بطولة الفنان أحمد مكي المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، محركات بحث جوجل خلال الأيام القليلة الماضية بعد الإعلان عن البرومو التشويقي والبوستر الدعائي له، وخلال السطور التالية يستعرض موقع "الدستور" ماذا يقدم أحمد مكي ورفاقه في مسلسل الكبير أوي 8 خلال رمضان 2024؟

ماذا يقدم أحمد مكي في مسلسل الكبير أوي 8؟ 

يحرص الفنان أحمد مكي أن يتضمن الجزء الثامن من المسلسل أحداث مختلفة عن ما قدمه من قبل، ليواصل نجاحه الكبير بتقديم شخصية “الكبير”، حيث سلط المسلسل الضوء العام الماضي على الإنفلونسر وكيفية استخدامهم الخاطيء للسوشيال ميديا، كما حرص على تمثيل المهرجانات السينمائية بشكل مختلف وكوميدي وهو ما أحدث ضجة واسعة خلال العام الماضي وجعله يتصدر تريند محرك البحث العالمي جوجل حتى نهاية شهر رمضان. 

 ومن المقرر أن يظهر خلال رمضان 2024 شخصيات جديدة منها شخصية “ذا ماسك” للنجم العالمي جيمكاري، وشخصيات المسلسل الأسباني “لاكاسا” بالإضافة إلى شخصيات غير متوقعة ظهرت خلال البرومو التشويقي للعمل التي طرحته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الأيام الماضية.

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أبطال مسلسل الكبير أوي 8

يشارك في مسلسل الكبير أوي 8 المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 عدد كبير من نجوم الفن هم: 

- أحمد مكي

- رحمة أحمد

- بيومي فؤاد

- مصطفى غريب

- هشام إسماعيل

- محمد سلام

- سماء ابراهيم

- حسين حجاج

- حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف

- المسلسل من إنتاج شركة سينرجي

- تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي

جدير بالذكر أن النجم أحمد مكى عاد لاستكمال سلسلة "الكبير أوى" في شهر رمضان قبل الماضى 2022 بتقديم الجزء السادس بعد 7 سنوات من التوقف، إذ قدم مكى الجزء الخامس في عام 2015، وبعد عودته في الجزء السادس حقق نجاحاً كبيراً وأفرز العمل عددا من النجوم الكوميدية الصاعدة مثل رحمة أحمد وحاتم صلاح ومصطفى غريب.

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