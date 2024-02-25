قائمة أسماء مسلسلات رمضان 2024 وأبطالها الرئيسين

تصدر البحث على محركات جوجل خلال الساعات الماضية من قبل المواطنين لمعرفة قائمة أسماء مسلسلات رمضان 2024، تزامنًا مع قرب قدوم شهر رمضان المبارك، حيث تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وجبة دسمة من الإبداع والتنوع لعشاق الدراما.

قائمة أسماء مسلسلات رمضان 2024

مسلسل محارب

يٌشارك الفنان حسن الرداد هذا العام في مسلسلات رمضان 2024 بهذا العمل الدرامي، وهو من تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل، و كل من أحمد زاهر، ماجد المصري، كريم عفيفي، تامر عبد المنعم، نرمين الفقي، محمود ياسين جونيور

مسلسل الكبير أوى 8

ينضم هذا العمل المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 إلى نوعية المسلسلات الكوميدية الاجتماعية، والجزء الثامن تحت قيادة المخرج أحمد الجندي، من تأليف مصطفى صقر، وبطولة الفنان أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، وحاتم صلاح، وبيومي فؤاد.

مسلسل بيت الرفاعى

ينتمي هذا المسلسل المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 إلى العمل الاجتماعي الأكشن، أبرز أبطاله: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض.

مسلسل الحشاشين

ينتمي مسلسل الحشاشين المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 إلى نوعية المسلسلات التاريخية، ليكون هو العمل الأضخم والأكبر في تاريخ الدراما المصرية إلى الآن، تحت قيادة المخرج بيتر ميمي، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وأبرز أبطاله كريم عبدالعزيز، منهم فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض.

مسلسل صيد العقارب

بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، المسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وأبرز أبطاله غادة عبدالرازق، ورياض الخولي، وسيمون، ومحمد علاء، وأحمد ماهر.

مسلسل إمبراطورية ميم

يتعاون المؤلف محمد سليمان عبد المالك، والمخرج محمد سلامة والفنان خالد النبوي للمرة الثانية بعد نجاح راجعين ياهوي، لتقديم عمل معالج دراميًا عن رواية الراحل الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس تحت مسمي "إمبراطورية ميم".

مسلسل مسار إجبارى

تأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان، أبرز أبطاله: الشاب عصام عمر، وأحمد داش، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور إيهاب.

مسلسل حق عرب

ينتمي مسلسل حق عرب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 تحت الأكشن الاجتماعي، أبرز أبطاله أحمد العوضي بمشاركة كل من أحمد محمود عبد الله، والفنان رياض الخولي، والفنانة وفاء عامر، وميرهان حسين، ووليد فواز، ومحمد علاء الشهير بـ"جاميكا".

مسلسل مليحة

بطولة الفنانة ميرفت أمين ودياب، وأميرة أنور وعدد كبير من النجوم الفلسطينيين والأردنيين، وإخراج عمرو عرفة

مسلسل بدون سابق إنذار

يعد مسلسل بدون سابق إنذار المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 من نوعية المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، ويقدم آسر ياسين وعائشة بن أحمد بشكل جديد، بقيادة المخرج هاني خليفة.

مسلسل صدفة

بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، وتأليف: أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز.

مسلسل لحظة غضب

أبرز أبطاله صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، عايدة رياض، محمد محمود، عماد رشاد، حنان سليمان، تأليف: مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.

مسلسل جودر

تأليف أنور عبدالمغيث، ومن إخراج إسلام خيري، أبرز أبطاله: ياسر جلال هنادي مهنا، ياسمين رئيس، نور، ياسمين رئيس، وشيرى عادل، وليد فواز، سامي مغاوري، محمد التاجي، محمود البزاوي.

مسلسل فراولة

تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد على، وبطولة: نيللي كريم مصطفى خاطر، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم.

عتبات البهجة

بطولة النجم الكبير يحيي الفخراني حيث يجسد دور الجد، بالإضافة إلى مشاركة جومانا مراد، سيد رجب، سما إبراهيم، جيهان الشماشرجي، صلاح عبدالله، نور النبوى، دنيا ماهر، مايان السيد.

مسلسل المعلم

تأليف: محمد الشواف، عمرو الدرديرى، وإخراج مرقس عادل، بطولة: مصطفى شعبان سهر الصايغ، منذر رياحنة، هاجر أحمد، محمد العمروسى، انتصار، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم.

مسلسل سر إلهي

تأليف أمين جمال، وإخراج رءوف عبدالعزيز، أبرز أبطاله: روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، صلاح عبدالله، وأحمد بدير، وميمي جمال.

مسلسل بابا جه

يندرج مسلسل بابا جه تحت نوعية المسلسلات الاجتماعية الكوميدية، وهو من تأليف: وائل حمدى، إخراج خالد مرعى، أبرز أبطاله: أكرم حسني نسرين أمين، سماء إبراهيم، أوتاكا