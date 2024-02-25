محمد كشك: الضرائب تتطلع لمد جسور الثقة مع المستثمرين و الممول

أكد محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية بأن المصلحة تتطلع للمزيد من مد جسور الثقة و التعاون بينها و بين المستثمرين و الممول، في ظل رؤية و أستراتيجية التطوير و بتوجيهات من رئيس المصلحة رشا عبدالعال التي نتشرف بكونها أول قيادة نسائية لمصلحة الضرائب المصرية، حيث تتطلع تحت رئاستها لمستقبل أفضل لمصلحة الضرائب، ووحدة دعم المستثمرين في مصلحة الضرائب قامت بحل عدد كبير من المشكلات الضريبية التي تواجه المستثمرين، و حريصة علي التواصل مع كل الجمعيات و آتحادات المستثمرين و منظمات العمل المدني، لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في مصر، و توضيح أي ملابسات في تطبيق القوانين الضريبية .



وألقي محمد كشك معاون رئيس المصلحة الضوء علي مشاريع الميكنة بالمصلحة، مشروع coretaxtion، مشروع الفاتورة الإليكترونية، الإيصال الإلكتروني، ومنظومة توحيد احتساب أسس ومعايير احتساب الضريبة علي الأجور والمرتبات، حيث بدأت هذه المنظومات تأتي بثمارها، والمصلحة تسير بخطط واضحة نحو السيطرة علي كل المشاكل التي تواجه المجتمع الضريبي، من شركات وهمية والاقتصاد غير الرسمي، حتى تكون هناك عدالة ضريبية حقيقية، والمصلحة تسعى دائما لمزيد من الحوكمة من خلال المنظومات الإلكترونية، ومن أجل التيسير علي الممول التعامل مع المصلحة من خلال إجراءات ضريبية ميسرة لأن هدف المصلحة التيسير علي الممول وليس فقط تحصيل الضريبة.



وجاء ذلك خلال عقد جمعية مستثمري العاشر من رمضان صباح اليوم الأحد ملتقى موسعا تحت عنوان "معا نستطيع" نظمته لجنة الصناعة والاستثمار بالجمعية برئاسة الدكتورة هدى يسى من أجل مناقشة كافة مشكلات ومعوقات الصناعة والاستثمار بالمدينة بحضور قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب.

ترأس المتلقي الدكتور محا حافظ نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية والأستاذ أيمن رضا الأمين العام للجمعية والدكتور صبحي نصر نائب رئيس الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة كلا من الأستاذ حسن الفندي رئيس لجنة الضرائب والجمارك والتأمينات والمهندسة إنجي إدوارد والدكتور محمد الغندور والدكتورة سالي فاروق والمهندس محمود سلطان والدكتورة هالة محمد صلاح الدين مدير عام الجمعية.