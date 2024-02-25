الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

انتصارات كبرى.. ترامب يقترب من الترشح النهائي لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

ترامب
ترامب

فاز دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في كارولينا الجنوبية، متغلبا على نيكي هالي في ولايتها، ويقترب خطوة أخرى من الفوز بترشيح حزبه لمنصب الرئيس في سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، حيث حصل ترامب على على 60 في المائة، وحصلت هيلي على 39 في المائة، حسبما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

وقال دونالد ترامب في خطاب فوزه بعد وقت قصير من إغلاق مراكز الاقتراع: "هذه أمسية رائعة، إنها أمسية مبكرة، في الخامس من نوفمبر، سننظر إلى جو بايدن، وسننظر إلى عينيه مباشرة – إنه يدمر بلدنا – وسنقول جو، أنت مطرود، اخرج يا جو!".

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القاهرة الإخبارية: ترامب يفوز بانتخابات الحزب الجمهورى التمهيدية بكارولينا الجنوبية

انتصار جديد لترامب في سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

وبحسب الصحيفة البريطانية، جاء فوز ترامب في كارولينا الجنوبية بعد انتصارات مقنعة في الانتخابات الحزبية في أيوا والانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير ونيفادا الشهر الماضي، وأثار ذلك تساؤلات جديدة حول المدة التي ستبقى فيها هيلي في السباق.

وأصر ترامب على أن الحزب الجمهوري يدعمه بشدة مساء السبت، وقال لمؤيديه: "لم أر قط الحزب الجمهوري موحدًا كما هو الآن".

وأوضحت الصحيفة أنه بالرغم من الهزيمة فقد تعهدت هيلي بالبقاء في السباق، معتبرة أن نسبة كبيرة من الجمهوريين لا يريدون أن يكون الرئيس السابق مرشحهم للبيت الأبيض في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

وقالت هيلي لأنصارها في حفلها ليلة الانتخابات في تشارلستون: "هناك أعداد كبيرة من الناخبين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لدينا يقولون إنهم يريدون بديلًا، أنا امرأة تفي بكلمتي لن أتخلى عن هذه المعركة عندما لا يوافق غالبية الأمريكيين على كل من دونالد ترامب وجو باين".

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ترامب يتوعد معارضيه "الكاذبين" بالحساب بعد فوزه فى الانتخابات

أنفقت هيلي مبالغ طائلة على إعلانات الحملة الانتخابية، مستغلة صندوق الحرب المملوء بملايين الدولارات من التبرعات من وول ستريت وغيرها من الجهات المانحة ذات الأموال الكبيرة الذين استعدوا لتوجهها المحافظ الريغاني ويعتقدون أنها أكثر احتمالا من ترامب لهزيمة الرئيس جو بايدن في انتخابات مبكرة. المنافسة وجهًا لوجه في نوفمبر.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته كلية الحقوق في ماركيت مؤخرا أن ترامب وبايدن متعادلان فعليا مع الناخبين في جميع أنحاء البلاد في سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، في حين تقدمت هيلي على بايدن في مباراة افتراضية للانتخابات العامة بفارق 18 نقطة.

وتخطط حملة هيلي لشن حملة إعلانية جديدة في الأيام المقبلة عبر العديد من الولايات التي تعقد انتخاباتها التمهيدية يوم الثلاثاء الكبير، في 5 مارس، وأنفقت هيلي حوالي 11.4 مليون دولار على الإعلانات في ولايتها الأصلية هذا الشهر، وفقًا لبيانات AdImpact – أي أكثر من ما أنفقه ترامب الذي أنفق ما يقرب من 10 ملايين دولار. 

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