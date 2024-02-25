ترامب يتوعد معارضيه "الكاذبين" بالحساب بعد فوزه فى الانتخابات

توعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب معارضيه بالانتقام بعد يوم من فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال ترامب في مؤتمر العمل السياسي المحافظ: "سوف نستعيد بلادنا.. بالنسبة للأمريكيين الذين يعملون بجد، سيكون الخامس من نوفمبر يوما جديدا للحرية والنصر، وبالنسبة للكاذبين الذين استولوا على بلادنا، سيكون يوم الحساب بالنسبة لهم".

وأشار ترامب إلى أنه "لم يتفاجأ ويتفق مع ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن مناسب أكثر لموسكو كرئيس قادم للولايات المتحدة"، موضحا: "لقد أصبحنا نكتة للعالم أجمع".

وأكد ترامب: "انتصاركم سيكون ثأرنا، وحريتكم ستكون مكافأتنا، والنجاح غير المسبوق للولايات المتحدة سيكون انتقامي المطلق.. هذا ما أريده: النجاح سيكون ثأرنا".

يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستجري في الولايات المتحدة يوم 5 نوفمبر المقبل، ويعتزم بايدن، الترشح لولاية رئاسية جديدة، فيما يتصدر ترامب السباق للفوز بحق الترشح عن الحزب الجمهوري.