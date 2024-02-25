الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الخشت يقرر تكليف 282 من خريجى المعهد الفنى للتمريض للعمل بمستشفيات الجامعة

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

وافق الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على تكليف خريجي المعهد الفني للتمريض التابع لكلية التمريض بالجامعة ويبلغ عددهم 282خريجا، واستلامهم العمل بالمستشفيات والجهات التابعة لجامعة القاهرة، والتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتمويل الدرجات المالية اللازمة لهم.

وقال الدكتور محمد الخشت إن خريجي المعهد الفني للتمريض سيتم تكليفهم بوظيفة من الدرجة الرابعة الفنية بالمجموعة النوعية لوظائف التمريض والصحة العامة، وسيتم توزيعهم وفقًا لاحتياجات كل جهة لسد العجز، مشيرًا إلى ترشيح 9 خريجين للعمل داخل المعهد الفني للتمريض، و20 للعمل بمستشفى الطلبة، و20 للعمل بالإدارة العامة للشئون الوقائية، و150 للعمل بكلية طب الفم والأسنان، و83 للعمل بمستشفى أبوالريش الياباني.

الخشت: الجامعة حريصة على تحديد احتياجاتها المستقبلية من العاملين فى مختلف التخصصات

وأكد رئيس جامعة القاهرة حرص الجامعة على تحديد العجز في الموارد البشرية، كما أكد من جهة أخرى اكتشاف الكفاءات والقيادات الوسطى لتصعيدها لتمكين الجامعة من الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية بها، وتحديد احتياجاتها المستقبلية من العاملين في التخصصات المختلفة وفقًا لخطتها الاستراتيجية المعدلة طبقًا لمفاهيم جامعة الجيل الرابع ومعايير الحوكمة، وبما يدعم جودة سير العمل وينعكس على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

txt

الخشت يكشف عن أسباب اختيار جامعة القاهرة الأولى عربيًا في الإبداع والابتكار

txt

وزير التعليم العالى يكرم الخشت لحصول جامعة القاهرة على المركز الأول فى الإبداع والابتكار

وفي سياق آخر، أشاد الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بقدرات وأداء المعهد القومي للأورام في مجال علاج الأطفال وقبوله للحالات الصعبة والسرطانات النادرة، منوها بأن مستشفيات أخرى ترفض علاج مثل هذه الحالات، لكن معهد جامعة القاهرة يقبلها ويعالجها طبقًا للبروتوكولات العالمية للعلاج ويؤدي دوره الإنساني والقومي بدون أي تمييز.

ووجه الدكتور الخشت بصرف مكافأة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بقسم علاج الأورام بالإشعاع والطب النووي بالمعهد القومي للأورام والعيادات الخارجية، تقديرًا لجهودهم غير العادية وأدائهم المتميز وتفانيهم في العمل، وفي ضوء افتتاح جهاز المعجل الخطي الجديد بالقسم.

للطاقات البشرية جامعة القاهرة الاستراتيجية المعدلة معايير الحوكمة الخشت المعهد الفني للتمريض

الأكثر قراءة

بقيادة مصر.. كيف أعاد اجتماع باريس إحياء المفاوضات المتوقفة والتغلب على الخلافات؟

الانسحاب من شمال غزة ومخطط جديد.. ماذا يدور فى كواليس مفاوضات الهدنة؟

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

سعر الذهب اليوم الأحد 25-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار 

قيادات أمن ومحافظة الجيزة تنتقل لموقع غرق معدية منشأة القناطر

موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر مارس 2024 بالزيادة المعلنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر فى مستقبل الوطن

حسين دعسة

اجتماعات باريس.. 5 حلقات تلقى التحية: Bonjour

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات باريس.. هل خففت حماس من مطالبها لإتمام الهدنة؟ هل الاتفاق قريب؟

أسرار خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. غموض وخوف من مصيره المحتوم

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء فى فلسطين خلال يناير الماضى