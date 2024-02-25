محمد بدراوي: مشروع رأس الحكمة ثمرة من ثمار التخطيط والعمل الجاد للدولة المصرية

قال النائب محمد بدراوي عوض، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع رأس الحكمة ثمرة من ثمار التخطيط والعمل الجاد والمتميز للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار خطة التنمية المستدامة بالجمهورية الجديدة.

وأشار النائب في بيان له اليوم أن عمل الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة يأتي على عدة مسارات.

وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة أن مشروع رأس الحكمة يمثل انفراجة كبيرة للاقتصاد المصري ومفتاح سحري للدفع بالاقتصاد القوي على الطريق الصحيح، حيث سيبلغ عوائده 35 مليار دولار، بما يدعم الخزانة المصرية بالعملة الصعبة والنقد الأجنبي، بجانب أنه يفتح السوق المصري أمام المستثمرين الأجانب والمحليين، والقضاء على البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب من خلال الشركات التي ستعمل بالمشروع العملاق خاصة وأنه سيتم ضخ 24 مليار دولار خلال شهرين من دولة الإمارات إلى مصر فضلا عن صرف ما يعادل 11 مليار دولار للشريك الإماراتي بالجنيه المصري لأعمال المشروع يصبح لدى مصر 35 مليار دولار حصيلة أولية أو عائد أولي للمشروع، بالإضافة لنسبة 35‎%‎ من الأرباح الخاصة بالمشروع فضلا عن حجم الأعمال التي تترتب على المشروع للمطورين العقاريين وشركات المقاولات والمصانع المصرية وكذا المردود المباشر على العمالة المصرية بخاصة العمالة اليومية.

وقال "بدراوي" إن تلك الصفقة ستحقق نقلة نوعية غير مسبوقة للاقتصاد المصري وبداية جادة وحقيقية للقضاء على ما يعترية الاقتصاد القوي من مشاكل وصعوبات في الوقت الراهن وأهمها نسب التضخم الكبيرة في الأسواق وكذلك ضرب السوق السوداء للعملة، والعمل على توفير الملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة.

وأضاف بدراوي بأن هذا المشروع العملاق وتلك الصفقة الكبيرة تعكس ثقة المستثمرين بالدولة المصرية وقدرة الاقتصاد المصري على التعافي والثقة الكبيرة في مصر من محيطها الإقليمي والعالمي.

وطالب بدراوي الحكومة المصرية باستخلاص العبر من الفترة الماضية واستغلال الفرصة الراهنة للعمل على وضع الاقتصاد المصري في موضعة الصحيح والانطلاق بقوة نحو المستقبل بالتخطيط العلمي السليم وبالمنهج الصحيح.

وقدم بدراوي الشكر قائلا: “كل الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي لولاه ما كانت تلك الصفقة التي اعادت الروح للاقتصاد القومي معبرا عن تقديرة العميق للرئيس علي تلك الصفقة التي سيكون لها نتائج مباشرة وسريعة على حياة المواطن المصري في شتى ربوع مصر”.