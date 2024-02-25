"الاتحاد" الإماراتية: العلاقات مع مصر دخلت مرحلة نوعية جديدة مع صفقة "رأس الحكمة"

أكدت صحيفة (الاتحاد) الإماراتية، أن العلاقات الأخوية الراسخة بين الإمارات ومصر دخلت مرحلة نوعية جديدة مع صفقة "رأس الحكمة" الكبرى، مشيرة إلى أن الصفقة التي سيتم بموجبها استثمار 35 مليار دولار في مصر، تؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين التي تتجاوز حدود الجغرافيا والتاريخ والسياسة والاقتصاد.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان "رأس الحكمة.. بصمة الإمارات" - أن إجمالي الاستثمارات المؤكدة والعائدات المتوقعة ونطاق المشروعات التي سيتم تطويرها، استثنائية بكل المقاييس؛ لأن من شأنها تغيير وجه الحياة في المنطقة البالغ مساحتها 170 مليون متر مربع، بمرافق سياحية عالمية وبنية تحتية ومنشآت سكنية وتجارية وخدمات نوعية، تستهدف تحسين جودة الحياة للملايين وتيسير سبل التواصل المحلي والدولي مع أحد أجمل الشواطئ على سواحل المتوسط.

وأضافت أن الخبرات الإماراتية العريقة ستساهم في توفير الحلول المتكاملة بقطاع البنية التحتية والمدن الذكية الرقمية والتكنولوجية، مع الحفاظ على النظم البيئية المحلية، بالتعاون مع القدرات والإمكانيات المصرية، لتحقق عبر المشروع العملاق الجديد نتائج واعدة للطرفين، ما يعزز فرص الاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاع الخاص والتبادل التجاري، ويخلق فرص عمل جديدة.



مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة

يُعد مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة خطوة تاريخية للدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، كونها أكبر صفقة استثمار أجنبى مباشر فى تاريخ مصر، بالإضافة إلى أن هذه الصفقة تتميز بكونها تعتمد على الشراكة وليس بيعًا للأصول، كما أن المشروع يتم فى إطار قوانين الاستثمار المصري والاستثمار الأجنبى المباشر وفقًا لتعريف البنك الدولى، هو صافى تدفقات الاستثمار الوافدة للحصول على حصة دائمة فى الإدارة (نسبة 10% أو أكثر من الأسهم المتمتعة بحقوق التصويت) فى مؤسسة عاملة فى اقتصاد غير اقتصاد المستثمر.

وكشف منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، فى أحدث تقرير لها، عن أن دولة الإمارات تتصدر قائمة أكثر الدول العربية جذبًا للاستثمار الأجنبى المباشر خلال عام 2022، تليها مصر فى المركز الثانى، الأمر الذى يعكس أهمية الاستثمار الأجنبى المباشر لجميع الدول التى تتسابق من أجل الحصول عليه لعوائده المتنوعة على اقتصاديات الدول.

لذلك فإن الصفقة الاستثمارية الخاصة بمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة ستحقق عددًا كبيرًا من المكاسب للدولة المصرية.