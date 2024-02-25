الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

اليوم.. بدء تسليم أراضى بيت الوطن والأكثر تميزًا بالقاهرة الجديدة

أراضى بيت الوطن
أراضى بيت الوطن

يبدأ جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد 25 فبراير 2024 وحتى 24 أغسطس 2024 تسليم قطع الأراضي السكنية بمشروع بيت الوطن، والأكثر تميزًا بمنطقة شمال الرحاب، والحي الثاني، والحي الثالث، والحي الرابع بمدينة القاهرة الجديدة، وفقًا للمواعيد المقررة. 

وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن طرح قطع الأراضي السكنية ببيت الوطن للعاملين بالخارج، والأكثر تميزًا، يأتي في إطار جهود الدولة لتوفير الأراضي السكنية لأبنائها العاملين بالخارج، وتلبية لرغبة المواطنين في تملك مسكنهم الخاص.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه يتم التوجه إلى الإدارة العقارية بالجهاز لمراجعة سداد المستحقات، ومراجعة موقف قطعة الأرض قبل الاستلام، ويكون الحضور شخصيًا أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام.

تسليم قطع الأراضي بمنطقة شمال الرحاب أراضي العاملين بالخارج 

وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة،، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بمنطقة شمال الرحاب أراضي العاملين بالخارج بالمنطقة A، من 1: 15، بداية من اليوم الأحد، والقطع من 16: 30 يوم الإثنين، والقطع من 31: 45 يوم الثلاثاء 27/2/2024، ثم باقي القطع تباعا.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد تابع سير العمل بعدد من مشروعات محطات وروافع المياه والصرف الصحي، وموقف مشروعات الطرق، وأعمال التطوير الجارية بمدن 15 مايو، ودمياط الجديدة، وملوي الجديدة، والشروق، وبدر، وذلك عبر تقارير ونتائج جولات تفقدية لعدد من المسئولين بهذه المدن.

كما جدد وزير الإسكان التأكيد على أهمية الزيارات الميدانية التى يقوم بها، وكذا مسئولو الوزارة، لمواقع العمل.

الأكثر قراءة

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

مفاجأة بشأن أسعار السيارات بالفترة المقبلة

بشاير "رأس الحكمة".. الدولار ينهار لـ40 جنيهًا ومفاجأة عن أسعار الذهب

عاجل.. تسريبات تكشف قرار مجلس الحرب الإسرائيلى بشأن صفقة الرهائن

سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الأحد 25-2-2024 فى مصر 

عاجل.. "2700 جنيه".. مفاجأة للمصريين بشأن أسعار الذهب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اجتماعات باريس.. 5 حلقات تلقي التحية:Bonjour

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تؤكد توصل اجتماع باريس لخطوط عريضة.. ومجلس الوزراء الحربى يبحثها اليوم

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة