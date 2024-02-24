السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

تعرف على قائمة نجوم الأردن في مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024
مسلسلات رمضان 2024

قدمت  الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وجبة متكاملة العناصر من خلال الأعمال الدرامية التي تعرض خلال ماراثون مسلسلات رمضان 2024، حيث أنها فتحت أبوابها لمختلف نجوم الفن في مصر والوطن العربي للمشاركة في الأعمال الدرامية الضخمة.

وسوف نعرض لكم قائمة لنجوم دولة الأردن الذين يشاركون في مسلسلات رمضان 2024.

الفنانة صبا مبارك

تقدم الفنانة الأردنية صبا مبارك مسلسل "لحظة غضب" وهو ضمن الأعمال التي تشارك في ماراثون مسلسلات رمضان 2024، وتدور أحداث مسلسل لحظة غضب في إطار الإثارة والتشويق والغموض، وأثار العمل ضجة كبير قبل عرضه بسبب البوسترات الدعائية له، والتي ظهرت خلال بطلة العمل بملامح حادة ومخيفة وأمامها قالب كعك، والعمل مكون من 15 حلقة، ويتناول العديد من القضايا الاجتماعية التي تظهر المشكلات التي تحدث بين طرفين في علاقة حب والتي تكون حافلة بالرومانسية كما أنها في الوقت نفسه ممزوجة بالتشويق والمفاجآت.

ومن الأبطال المشاركين في العمل صبا مبارك ومحمد شاهين وعلي قاسم وسارة عبدالرحمن ومحمد فريد وناردين فرج ومنة المصري وتأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار.

 

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الفنانة مي سليم

تشارك الفنانة الأدرنية في أكثر من عمل درامي خلال موسم مسلسلات رمضان 2024، حيث أنها تشارك في مسلسل "سر إلهي" مع النجمة روجينا والمخرج رءوف عبدالعزيز، إذ تقدم شخصية محورية ضمن الأحداث، ويشارك فى بطولة العمل كل من أحمد مجدى، رنا رئيس، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبدالله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، كما أنها تشارك في مسلسل "أمير العوامرى" مع النجم هانى سلامة، وتظهر مى ضيفة شرف فى مسلسل "المداح" مع النجم حمادة هلال.

الفنان منذر ريحانة

يشارك الفنان منذر ريحانة في بطولة مسلسل "المعلم"  ويتكون فريق عمل مسلسل المعلم من عدة نجوم يشاركون النجم مصطفى شعبان البطولة، وهم هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سهر الصايغ، أحمد بدير، أحمد عبد الله محمود، طارق النهري، سلوى خطاب، منذر ريحانة، سلوى عثمان، هالة مرزوق، محمد أبو داود، عبد العزيز مخيون، حجاج عبد العظيم، مصطفى حشيش، لبنى ونس، فتوح أحمد، علاء زينهم، أسامة الهادي، جان رامز، محمود الليثي، ويعد مسلسل المعلم من إنتاج سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، ومن ﺇﺧﺮاﺝ مرقس عادل، وﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الشواف.

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