التربية والتعليم تكشف مفاجأة بشأن قاتل طالب الثانوية "إيهاب أشرف"

كشف ناصر شعبان مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية مفاجأة بشأن المعلم الذي قتل الطالب إيهاب، وهي واقعة معلم الفيزياء الذي قتل طالب في الصف الأول الثانوي بعد خطفه ومطالبة فدية من أهله.

قال ناصر شعبان في تصريح خاص لـ"الدستور": “المعلم لا يتبع وزارة التربية والتعليم وهو يدرس في الجامعة ويعطي دروس خصوصية في مادة الفيزياء لطلاب الثانوي العام ولا يمت لوزارة التربية والتعليم بصلة”.

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وقال ناصر شعبان إن المديرية تتابع الواقعة والحزن يسود داخل مدرسة الطالب لأنه من الطلاب المحترمين بها مقدمًا التعازي لأسرته.

وكانت قد أثارت واقعة العثور على نصف سفلي لجسم طالب بمركز الستاموني في محافظة الدقهلية - تبين بالفحص أنه يدعى إيهاب أشرف عبدالعزيز- حالة من الاستياء على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بعد انتشار مقطع فيديو لوالد المجني عليه وهو يقول: "إيهاب لازم يتدفن، ومش هيتدفن بالتقسيط، حق إيهاب لازم يرجع ومش هيضيع".

ووسعت الأجهزة الأمنية دائرة البحث والاشتباه في القرية والقرى المجاورة؛ لكشف ملابسات الواقعة، والعثور على النصف العلوي من الجثمان.

وحرصت الأجهزة الأمنية على التحقيق مع كل من يُشتبه فيه، وذلك بمشاركة قيادات بوزارة الداخلية في التحقيقات وعملية البحث، بجانب أجهزة الأمن الوطني والأمن العام والمباحث الجنائية.

وكشفت النيابة العامة، في بيان لها الخميس الماضي تفاصيل التحقيقات مع الجاني، وقالت إنه تبين أن المدرس الخاص بالمجني عليه، هو مرتكب الجريمة، وتم ضبطه من قبل الأجهزة الأمنية، وباستجوابه أقر تفصيلًا بارتكاب الواقعة بغيه طلب فدية من أهلية الطفل لمروره بضائقة مالية.