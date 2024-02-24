قطار ينهى حياة ربة منزل بالشرقية

لقيت ربة منزل مصرعها، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها جراء تعرضها لحادث قطار صدمها بناحية طريق أبوالشقوق بنطاق مركز كفرصقر بالشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا يفيد بشأن ما تبلغ لمركز شرطة كفرصقر، بوقوع حادث اصطدام قطار بسيدة على طريق أبوالشقوق بدائرة المركز.

وكشفت التحريات الأولية عن أن القطار اصطدم بسيدة تدعي «ك. ع»، ربة منزل ومقيمة بدائرة المركز، وذلك أثناء محاولتها عبور السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، بناحية طريق أبوالشقوق بدائرة المركز.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.