قطار قوافل حياة كريمة الطبية يجوب 6 محافظات هذا الأسبوع

يواصل قطار قوافل حياة كريمة الطبية رحلته ضمن تقديم خدماته للمواطنين فيما يخص تحسين الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية لهم، من خلال إطلاق القوافل الطبية والبيطرية كجزء من التزام الدولة بتقديم الخدمات الصحية عالية الجودة للفئات الأكثر احتياجا في القرى النائية وتقديم الفحوصات والعلاج بالمجان.

قوافل حياة كريمة الطبية

وأعلنت المبادرة عن خريطة قوافلها خلال هذا الإسبوع والتي تنطلق في عدد من المحافظات وبدأت اليوم القوافل بإستقبال الحالات في قرية العزيزية التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية حيث توفير الخدمات الطبية الشاملة لسكان القرية والاستشارات الطبية والعلاج مجانيا.

وفي محافظة الشرقية، قدمت القافلة خدمات الفحص الطبي وتوزيع الأدوية للحالات بقرية أولاد سيف، بمركز بلبيس، وفي الوقت ذاته حرصت القوافل في توجيه الرعاية الطبية لسكان عزبة صقر بمركز السادات، بمحافظة المنوفية مع التركيز على الوقاية والتوعية حول الأمراض الشائعة.

كما تستمر القافلة الطبية في قرية نصر جمعة، بمركز سمسطا بمحافظة بنى سويف اليوم وغدا حيث توفر فحوصات شاملة والكشف عن الأمراض المزمنة.

قافلة طبية بالإسماعيلية

ومن منطلق توسيع نطاق الخدمات الطبية وحرصا على سلامة المواطنين تزور القوافل الطبية التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية يوم الإثنين 26 فبراير الجاري مع التركيز على الصحة العامة والتوعية حول أهمية الوقاية من الأمراض.

وتواصل المبادرة تقديم الخدمات الطبية من فحص وتشخيص بشكل مجاني لتعزيز الوعي الصحي في قرية شيخ عتمان بمركز الحوامدية، بمحافظة الجيزة يوم الثلاثاء 27 فبراير الجاري.

وفي اليوم ذاته تواصل المبادرة تلبية احتياجات السكان الطبية بقرية قصر بغداد، بمركز كفر الزيات، محافظة الغربية.

القوافل الطبية يوم الأربعاء والخميس

وتستهدف القافلة الأماكن النائية في قرية الافواز بمركز الصف بالجيزة حيث تقدم خدمات العناية بالصحة والتوعية بأمراض معينة وطرق الوقاية منها ونصائح للإسعافات الأولية منها.

وتختتم القوافل مسيرتها هذا الإسبوع في محافظة بني سويف، وخاصة في قرية البهمسون بمركز اهناسيا حيث تواصل القافلة لتغطية احتياجات السكان خلال يومي الأربعاء والخميس.

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