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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"شؤون البيئة": مشروع "مجمع إدارة المخلفات" جاء بتكليف من الرئيس

الدكتور علي أبو
الدكتور علي أبو سنة

قال الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، الدكتور علي أبو سنة، إن مشروع "مجمع إدارة المخلفات" بالعاشر من رمضان كان حلما كبيرا لإدارة المخلفات بكافة أنواعها في مصر، حيث إنه جاء بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتعاون مع البنك الدولي.

وأشار "أبو سنة"، إلى أن المشروع يقام على أكثر من 1200 فدان، وصلاحية عمل المجمع تستمر لخمسين عاما مقبلة، ويساعد في التخلص من أزمة المخلفات في محافظة القاهرة الكبرى والقليوبية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح أن فكرة المشروع تقوم على إنشاء خلايا لإدارة المخلفات بكافة أنواعها سواء (البلدية أو الخضراء أو الطبية أو مخلفات الهدم والبناء فضلا عن المخلفات الإلكترونية وغيرها)، مضيفا " نحن قمنا بالتعاون مع البنك الدولي بإنشاء أكبر مجمع في الشرق الأوسط حيث بدأ العمل به منذ أكثر من 3 أشهر وسيتم الانتهاء منه في خلال الـ9 أشهر المقبلة".

إضافة كبيرة لمنظومة إدارة المخلفات

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وقال إن هذا المشروع يعتبر إضافة كبيرة لمنظومة إدارة المخلفات التي بدأت عام 2019، فهو يربط بين جودة الهواء بالقاهرة الكبرى وإدارة المخلفات بشكل رشيد"، مؤكدا أن فكرة المشروع لا تقتصر فقط على الجانب البيئي ولكن أيضا في كيفية الاستفادة من هذه المخلفات لإقامة مصانع لإعادة التدوير.

يشار إلى أنه تم وضع حجر الأساس لمشروع "مجمع إدارة المخلفات" بالعاشر من رمضان خلال الأيام الماضية.

شؤون البيئة مجمع إدارة المخلفات خلايا لإدارة المخلفات الرئيس عبد الفتاح السيسي البنك الدولي

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