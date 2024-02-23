دراسات تكشف أضرار كريمات التفتيح على الصحة العامة

إن الهوس بكريم التفتيح والرغبة في الحصول على بشرة فاتحة اللون منتشران بعمق في المجتمع حيث أصيبت سيدتان، بأمراض الكلى بعد استخدام كريم عشبي الذي وصفه الحلاق، يجب على المستهلكين تجنب منتجات التفتيح غير المعتمدة واختيار الكريمات المعتمدة.

ويجد الكثيرون صعوبة في فصل أنفسهم عن هذا المعيار الزائف للجمال، حيث أصبح استخدام كريم التفتيح جزءًا من الروتين اليومي للكثيرين. وبصرف النظر عن الاختيار الشخصي، فإن الإعلانات التي تقدمها الشركات التي تبيعها تجذب الناس إلى شرائها.

مخاطر كريمات التفتيح

ومع ذلك، هناك العديد من المخاطر في استخدام كريمات التفتيح التي غالبًا ما يتم التغاضي عنها.

في الآونة الأخيرة، أصيبت امرأتان من رايجاد بأمراض الكلى، وهو أحد المضاعفات التي أصيبتا بها بعد استخدام كريم التفتيح.

وقال الدكتور أميت لانجوت، رئيس قسم أمراض الكلى وزراعة الكلى بمستشفيات ميديكوفر في نافي مومباي: “عند وصول المرضى، كان لديهم تورم في الجسم وكمية كبيرة من البروتين في البول، وأشارت خزعات الكلى إلى اعتلال الكلية الغشائي مع وجود مستضد NELL-1 المرتبط بالسرطان، بالإضافة إلى المعادن السامة والثقيلة بالإضافة إلى المعادن السامة والثقيلة مثل الموجودة في كريمات تفتيح البشرة. تم فحص المريض في البداية بحثًا عن السرطان، وبعد مزيد من التحقيق، كشف أن حلاقه زوده بكريم تفتيح البشرة الذي استخدمه لمدة 5 أشهر قبل التوقف.

وتبين أن مستويات الزئبق في دمه مرتفعة بعد إجراء المزيد من الاختبارات. وبعد هذا الاكتشاف، تم وصف دواء للمريض أدى إلى انخفاض مستويات البروتين في البول وتحسن ملحوظ في حالة الكلى. لقد عالج الدكتور لانجوت كلتا المرأتين.

وأضاف الدكتور لانجوت: "كانت نتيجة اختبار المريضة إيجابية أيضًا بالنسبة لمستضد NELL-1 وكشفت عن استخدام كريم تفتيح أجنبي الصنع وصفه طبيبها المحلي، مما أدى إلى ارتفاع مستويات الزئبق في الدم. وتخضع المريضة حاليًا للعلاج من نفس المشكلة. هؤلاء المرضى محظوظون بالحصول على العلاج في الوقت المناسب، حيث يستخدم العديد من الأشخاص كريمات تفتيح غير معتمدة من إدارة الغذاء والدواء ويعانون من مضاعفات لا يتم تشخيصها في معظم الأسباب، حيث يعمل المحتوى العالي من الزئبق في الكريم على تثبيط الخلايا الصباغية في الجلد المسؤولة عن تصبغ الجلد. غالبًا ما يستخدم صانعو الكريمات (الحلاقون أو الصالونات التي تبيع الكريمات) الزئبق في الكريم عن عمد، غير مدركين لأضراره على الجسم.

إن استخدام منتجات عادلة غير معتمدة بمكونات غير معلنة يمكن أن يعرض صحة الكلى والرفاهية العامة للخطر. يجب على المستهلكين تجنب شراء المنتجات دون الحصول على تصريح مناسب من الخبراء المؤهلين واختيار الكريمات المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء (FDA) لضمان السلامة، حيث أن معظم هذه الكريمات لا تشير إلى المعادن السامة المخفية أو الزئبق فيها.