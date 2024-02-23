"بلومبرج": اتفاق مصري إماراتي تاريخي باستثمارات 35 مليار دولار

سلطت وكالة بلومبرج الأمريكية، اليوم الجمعة، الضوء على إبرام مصر أكبر صفقة على الإطلاق مع الإمارات باستثمار 35 مليار دولار.

وبحسب الوكالة الأمريكية فقد تتوقع ADQ استثمارات تزيد عن 150 مليار دولار في رأس الحكمة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج الأمريكية.

وذكرت أنه اتفقت الإمارات العربية المتحدة ومصر على تطوير مدينة رأس الحكمة، حيث قال صندوق أبو ظبي للثروة (ADQ) إنه سييتم ضخ استثمارات بقيمة 35 مليار دولار.

وكان قد قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن المشروع شراكة بين مصر والإمارات، والجانب المصرى ممثل فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موجها الشكر للقيادة السياسية على دعمهم لهذا المشروع، مؤكدا أن الدولة المصرية ملتزمة بتعويض أهالي مطروح على أرض المشروع تعويض كامل نقدا وعينى.



وأوضح أن المشروع سيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.

وقال رئيس الوزراء إن مشروع رأس الحكمة أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر، موضحا أن مخطط التنمية العمرانية يشتمل على تنمية مطروح والسلوم والعلمين.



وأوضح أن المشروع سيتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار يدخلوا للدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35٪؜ من أرباح المشروع.