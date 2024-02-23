كيف يسهم القطار السريع الكهربائى فى خدمة مشروع رأس الحكمة؟

وقعت مصر، اليوم الجمعة، اتفاقية شراكة استثمارية مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة غربي الإسكندرية، في واحدة من أكبر الصفقات.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن المشروع سيدر 150 مليار دولار.

وأضاف رئيس الوزراء، أن مشروع رأس الحكمة يتم في إطار مخطط متكامل، متابعًا: “أتقدم بالشكر للقيادة السياسية في مصر والإمارات على دعمهم الكامل وتوجيهاتهم المباشرة حول هذا المشروع”.

وأضاف “مدبولي” خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي بمجلس الوزراء، أن المشروع شراكة بين مصر والإمارات، وذلك في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين، متابعًا: الطريق الساحلي الدولي والقطار السريع الكهربائي سيسهمان في خدمة المشروع والجمهورية الجديدة.

واسترسل: "البنية الأساسية التي نقوم بتنفيذها الآن تستهدف تطوير البلاد خلال السنوات المقبلة".

كانت الهيئة القومية للأنفاق، التابعة لوزارة النقل، قد كشفت عن زمن الرحلة المتوقع للقطار الكهربائي السريع، إحدى وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، الذي يجري تنفيذه حاليًا على 3 خطوط رئيسية، في إطار سعي وزارة النقل للتوسع في وسائل النقل الجماعي، وتوفير وسيلة نقل متميزة لجمهور الركاب، بجانب دوره المهم في نقل البضائع، الأمر الذي يسهم في تعظيم حركة التجارة.

وعن زمن الرحلة، أوضحت الهيئة في تقرير لها، أن القطار الكهربائي السريع يستغرق من العين السخنة إلى الإسكندرية ساعتين و10 دقائق، ومن العاصمة الإدارية الجديدة حتى مرسى مطروح ساعتين و50 دقيقة، ومن الإسكندرية حتى مرسى مطروح ساعة و50 دقيقة.

أكدت الهيئة أن القطار السريع قطار ركاب فائق السرعة، إذ يسير «قطار فيلارو» بسرعة 250 كيلومترًا لكل ساعة، ويقف القطار في مدن السخنة والعاصمة الإدارية ومحمد نجيب، موضحة أن القطار من العين السخنة حتى مرسى مطروح يستغرق 6 ساعات و50 دقيقة.