الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مفوض "العشائر الفلسطينية": الآمال معلقة على اجتماع باريس لوقف حرب الإبادة في غزة

عاكف المصري
عاكف المصري

علق عاكف المصري المفوض العام للعشائر الفلسطينية في قطاع غزة، على انعقاد  اجتماع باريس للمرة الثانية، لبحث وقف إطلاق النار في القطاع وإتمام صفقة تبادل الأسري والمحتجزين.

وأعرب “المصري” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن أمله في نجاح اجتماع باريس في وقف العدوان وحرب الإبادة والتجويع، على الأهالي في قطاع غزة ووقف آلة البطش الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين وتدفق المساعدات الإنسانية والطبية وإيواء النازحين.

txt

عاجل| بمشاركة مصر.. نيويورك تايمز تكشف نتائج اجتماع باريس الرباعى لوقف حرب غزة

وأوضح أن المحادثات تتعلق بتوقف طويل الأمد لإطلاق النار، بهدف تحرير جميع الرهائن وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأشار “المصري” إلي أن المقاومة الفلسطينية تعاملت مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى.

txt

عاجل| هنية: تلقينا دعوة لزيارة القاهرة للتباحث بشأن اتفاق الإطار الصادر عن اجتماع باريس

أبرز الملفات على طاولة اجتماع باريس للتهدئة فى غزة

وينعقد في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الجمعة، اجتماعا رباعيا حول صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل ووقف إطلاق النار.

ويشارك في الاجتماع اليوم في العاصمة الفرنسية، رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرينز، ومسئولون من مصر وقطر وإسرائل، وفقا لمصادر دبلوماسية غربية وإسرائيلية.

فيما يضم الوفد الإسرائيلي رئيس جهاز الاستخبارات “الموساد” دافيد بارنيا، ورئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونان بار، والمسئول عن ملف الرهائن نيابة عن الجيش الإسرائيلي يتسان ألون.

ويناقش الاجتماع عددا من نقاط الخلاف التي لم يستطع اجتماع باريس السابق حسمها، من بينها عدد الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من الخطة التي تتألف من 3 مراحل.

اجتماع باريس قطاع غزة وقف إطلاق النار تبادل الأسرى وقف العدوان

الأكثر قراءة

عاجل.. مدبولى: تطوير رأس الحكمة "أضخم صفقة استثمار أجنبى مباشر فى تاريخ مصر"

عاجل|تيار مدارى وغطاء كثيف من السحب.. تحذير من طقس الساعات المقبلة

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

عاجل.. كولر يغير موقفه من عودة شكرى وقندوسى إلى الأهلى نهاية الموسم

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل مشروع رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات

مدبولى: الصفقة الاستثمارية هى الأضخم فى تاريخ الاستثمار الأجنبى المباشر بمصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع نساء فلسطين والسودان

حسين دعسة

الصفقة الاستثمارية القادمة.. ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى قوة مصر

د هند جاد

هانى الناظر.. الحكيم الإنسان

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «2 - 3»

وائل لطفي

طاقة أمل

ماجد حبته

فتح وحماس فى موسكو!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"العدل الدولية" تواصل جلسات الاستماع لتبعات الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين

اعتداءات جنسية.. الكشف عن جرائم جديدة بحق الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال

اليوم الـ140 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر جديدة فى غزة