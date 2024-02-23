مدرب اتحاد جدة: سجلنا هدفا بالصدفة ونستحق التأهل لدور الثمانية فى أبطال آسيا

أكد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي، أن فريقه نال تأهلا مستحقا لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد فوزه على نافباخور الأوزبكي 2 /1، في إياب دور الستة عشر من المسابقة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي، ليتأهل اتحاد جدة إلى دور الثمانية بفوزه 2 /1 في مجموع المباراتين.

وقال جاياردو في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء، إن لاعبي الاتحاد بدأوا اللقاء بشخصية كبيرة وكانوا قادرين على حسم المواجهة مبكرًا لولا تلقي هدف "مؤلم" لكن ذلك لم يؤثر على مردود اللاعبين الذين استعادوا توازنهم وتمكنوا من العودة للقاء.

وأعرب المدرب الأرجنتيني عن سعادته بردة الفعل الكبيرة التي أظهرها اللاعبون بعد التأخر في النتيجة والتعرض لصدمة في الشوط الأول، وهو ما يعكس شخصية الفريق.

وتابع: "في الشوط الثاني واصلنا البحث عن الانتصار ولم نكن بالفاعلية الكافية، ولكن سجلنا هدفا أتى (بالصدفة) ولكنه هدف مستحق".

وواصل جاياردو: "خلقنا العديد من الفرص ولم نسجل، مهمتنا أن نحاول أكثر، كمدرب سأكون قلقًا لو لم نصنع فرصًا كافية".

من جانبه، قال سعد الموسى لاعب الفريق، إن شخصية اتحاد جدة فرضت نفسها على المنافس، ومكنت الفريق من بلوغ دور الثمانية.

وقال الموسى في تصريحات عقب نهاية اللقاء: "صعبنا المباراة على أنفسنا، الفريق يعاني من الإصابات، لكن كل لاعب يحمل قميص الاتحاد يقدم أفضل ما لديه".

وأضاف: "الفريق لم يهتز بعد الهدف نظرًا لشخصيته الكبيرة، انتظرت هذه الفرصة منذ بداية الموسم، والمدرب منحني الثقة وأعد الجماهير أن هذه البداية وسأكون أفضل في المواعيد القادمة".

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