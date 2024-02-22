ارتفع البحث عن سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري، عبر محركات بحث جوجل، حيث يعد سعر الدولار من أكثر المؤثرات الاقتصادية التي تؤدي إلى تغير حركة أسعار السلع في الأسواق في مختلف دول العالم.

وتصّدر سعر الدولار مقابل الجنية المصري اليوم الجمعة، محركات البحث المُختلفة، حيث يهتم الكثيرون بمعرفة سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري، وهو ما تستعرضه "الدستور" في هذا التقرير.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

وننشر سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري خلال بداية التعاملات اليوم الجمعة في البنوك المصرية، حيث شهد سعر الدولار اليوم في مصر 2024 استقرارًا وفقًا للبنك المركزي المصري.

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية

سعر الدولار أمريكى إلى نحو 30.959 جنيه للشراء، 30.827 جنيه للبيع.

سعر الريال سعودى إلى نحو 8.255 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو إلى نحو 33.37 جنيه للشراء، 33.216 جنيه للبيع.

سعر الدرهم إماراتى إلى نحو 8.429 جنيه للشراء، 8.393 جنيه للبيع.

سعر الدينار كويتى إلى نحو 100.56جنيه للشراء، 1.001 جنيه للبيع.

سعر الجنيه إسترلينى إلى نحو 39.051 جنيه للشراء، 38.864 جنيه للبيع.

سعر الريال عمانى إلى نحو 80.418 جنيه للشراء، 80.069 جنيه للبيع.

سعر اليوان صينى إلى نحو 4.301 جنيه للشراء، 4.283 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي

يورو

33.2841 جنيه للشراء

33.4384 جنيه للبيع

جنيــه استرليـنى

38.8885 جنيه للشراء

39.0666 جنيه للبيع

دولار كنـدى

22.7860 جنيه للشراء

22.8899 جنيه للبيع

كرون دانماركى

4.4660 جنيه للشراء

4.4854 جنيه للبيع

كرون نرويجى

2.9398 جنيه للشراء

2.9532 جنيه للبيع

كرون ســويدى

2.9698 جنيه للشراء

2.9830 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

35.0110 جنيه للشراء

35.1762 جنيه للبيع

100 ين يابانى

20.5405 جنيه للشراء

20.6322 جنيه للبيع

دينــار كويتى

100.1727 جنيه للشراء

100.6325 جنيه للبيع

درهم إماراتى

8.3918 جنيه للشراء

8.4301 جنيه للبيع

دولار أســـترالى

20.1980 جنيه للشراء

20.2872 جنيه للبيع

دينــار البحــرين

81.7696 جنيه للشراء

82.1291 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى

80.0664 جنيه للشراء

80.4161 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى

8.4504 جنيه للشراء

8.4920 جنيه للبيع

دينـار أردنـى

43.4185 جنيه للشراء

43.7083 جنيه للبيع

يوان صينى

4.2864 جنيه للشراء

4.3056 جنيه للبيع