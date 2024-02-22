الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

زعيم الأغلبية: "نملك الاستقرار السياسي والاقتصادي المحفز للاستثمار"

الدكتور عبد الهادى
الدكتور عبد الهادى القصبى

أشاد زعيم الأغلبية البرلمانية الدكتور عبد الهادى القصبى،  بالصفقة الاستثمارية التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا: "نملك الاستقرار السياسي والاقتصادي المحفزة للاستثمار".

وأضاف “القصبي” في تصريحات له، أن الدولة تبذل جهودا حثيثة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، بما يساهم في زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى، واستقرار سعر الصرف الأجنبى، مما يكون له بالغ الأثر في إعادة الاستقرار للأسعار بالأسواق، من خلال تلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية والأدوية والمستلزمات الطبية، والمواد البترولية، والمواد الخام اللازمة للصناعة.

وأشار إلى أن تلك الصفقة تمثل شهادة ثقة وطمأنة للمستثمرين العرب والأجانب، للتوسع في المشروعات القائمة وزيادة استثماراتهم في مصر.

وأكد أن الدولة تبذل جهودا حثيثة لتحقيق مستهدفات التنمية ورؤية 2030، التى حددها المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية.

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رئيس حزب المستقلين: صفقة الاستثمار المباشر نتاج عمل وجهد واستقرار سياسى للدولة

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لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى: صفقة الحكومة الاستثمارية تقضى على أزمة الدولار

وأعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيرًا إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.

وأشار “مدبولي” إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية. 

زعيم الأغلبية الدكتور عبد الهادى القصبى مجلس الوزراء استقرار سياسي الاستثمارات

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