رغم تأكيد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن غرة شهر رمضـان 1445 فلكيًا الإثنين 11 مارس 2024، إلا أنه يمكن تأكيد الموعد بشكل نهائي إلا بعد استطلاع هلال شهر رمضان في نهاية شهر شعبان.

وقال معهد الفلك، إنه طبقًا للحسابات الفلكية فإن هلال شهر رمضـان لعام 1445هـ سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من شعبان 1445هـ الموافق 10/3/2024م (يوم الرؤية).

أول يوم رمضان: الإثنين 11 مارس 2024

آخر يوم رمضان: 9 أبريل 2024

عدد أيام رمضان: 30 يومًا

أقصر يوم: 13 ساعة و18 دقيقة (11 مارس)

أطول يوم: 14 ساعة و14 دقيقة (9 أبريل)

ووفق معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقة، فإنّ موعد أذان المغرب أول يوم رمضان 2024، سيكون في تمام الساعة 6:08 مساءً.

إمساكية أول 10 أيام من رمضان 2024

يوم الإثنين 11 مارس 2024 الموافق 1 رمضان 1445، تكون مدة ساعات الصوم 13 ساعة و18 دقيقة، «السحور 2:23، إمساك 4:23، الفجر 4:43، الشروق 6:09، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 6:08، العشاء 7:18».

يوم الثلاثاء 12 مارس 2024 الموافق 2 رمضان 1445، تكون مدة ساعات الصوم 13 ساعة و20 دقيقة، «السحور 2:22، إمساك 4:22، الفجر 4:42، الشروق 6:08، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 6:08، العشاء 7:19».

يوم الأربعاء 13 مارس 2024 الموافق 3 رمضان 1445، تكون مدة ساعات الصوم 13 ساعة و22 دقيقة، «السحور 2:20، إمساك 4:20، الفجر 4:40، الشروق 6:07، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:08، العشاء 7:19».

يوم الخميس 14 مارس 2024 الموافق 4 رمضان 1445، تكون مدة ساعات الصوم 13 ساعة و24 دقيقة، «السحور 2:19، إمساك 4:19، الفجر 4:39، الشروق 6:06، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:08، العشاء 7:20».

يوم الجمعة 15 مارس 2024 الموافق 5 رمضان 1445، تكون مدة ساعات الصوم 13 ساعة و25 دقيقة، «السحور 2:18، إمساك 4:18، الفجر 4:38، الشروق 6:04، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:09، العشاء 7:21».

يوم السبت 16 مارس 2024 الموافق 6 رمضان 1445، تكون مدة ساعات الصوم 13 ساعة و27 دقيقة، «السحور 2:17، إمساك 4:17، الفجر 4:37، الشروق 6:03، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:10، العشاء 7:21».

يوم الأحد 17 مارس 2024 الموافق 7 رمضان 1445، تكون مدة ساعات الصوم 13 ساعة و30 دقيقة، «السحور 2:15، إمساك 4:15، الفجر 4:35، الشروق 6:02، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:11، العشاء 7:22».

يوم الإثنين 18 مارس 2024 الموافق 8 رمضان 1445، تكون مدة ساعات الصوم 13 ساعة و31 دقيقة، «السحور 2:14، إمساك 4:14، الفجر 4:34، الشروق 6:01، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:11، العشاء 7:23».

يوم الثلاثاء 19 مارس 2024 الموافق 9 رمضان 1445، تكون مدة ساعات الصوم 13 ساعة و33 دقيقة، «السحور 2:13، إمساك 4:13، الفجر 4:33، الشروق 6:00، الظهر 12:03، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:12، العشاء 7:23».

يوم الأربعاء 20 مارس 2024 الموافق 10 رمضان 1445، تكون مدة ساعات الصوم 13 ساعة و35 دقيقة، «السحور 2:12، إمساك 4:12، الفجر 4:32، الشروق 5:58، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:13، العشاء 7:24».

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