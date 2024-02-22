الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

جميلة ويفى لـ"الدستور": سعيدة بمشاكة "أحمر" لأول مرة بمهرجان الإسماعيلية

المخرجة جميلة ويفي
المخرجة جميلة ويفي

حصدت فيلم "أحمر" للمخرجة جميلة ويفي، الجائزة الثالثة بمهرحان الدولي لفيلم الطالب بالمغرب عن فئة أفضل فيلم روائي قصير، ويشارك الفيلم بمهرجان الإسماعيلية.

وقالت "ويفي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور": سعيدة  جدًا بمشاركة "أحمر" بمهرجان عريق وهام كالإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام الوثائقية والقصيرة،  وأن يكون عرضه الأول بمصر من خلال المهرجان الذي يحتفل بيوبيله الفضي.

وتابعت: "سبق وتشرفت بالمشاركة في إعداد كتابين شاركا في مهرجان الإسماعيلية بدوراته السابقة، وهما "الرجل الذي عاش مرتين" و"محسن ويفي مختارات نقدية".


عن فيلم "أحمر"


الفيلم من إنتاج المعهد العالي للسينما، للممثلين "روان الغابة، كريم سرور، مريم ويفي، عبير منصور"، سياريو وجوار هناء عطية وجميلة ويفي، ومن إخراج جميلة يفي.

 

من هي جميلة ويفي؟


جميلة ويفي كاتبة ومخرجة مصرية ولدت عام 1993 التحقت بالمعهد العالي للسينما قسم "الإخراج"، تخرجت منه عام 2023 قامت بالعمل كمساعد مخرج في أكثر من عمل سينمائي وتلفزيوني بعد فيلم "أحمر" أولى تجاربها الروائية القصيرة وهو مشروع تخرجها من المعهد العالي للسينما عام 2023 قد شارك الفيلم بالمهرجان الدولي لفيلم الطالب بالمغرب وحصل على الجائزة الثالثة كأفضل فيلم روائي قصير، قامت بكتابة عدة مقالات ودراسات سينمائية ونشرت بالعديد من المجلات السينمائية والصحف، قامت بالمشاركة والاعداد والتقديم لكتابين “أسامة فوزي، الرجل الذي عاش مرتين" محسن ويفي.. "مختارات نقدية" الكتابين صدرا ضمن مطبوعات مهرجان الإسماعيلية في عام 2019، 2022.

المخرجة الشابة جميلة ويفي فيلم أحمر احمر مهرجان الإسماعيلية ويشارك الفيلم مهرجان الاسماعيلية

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