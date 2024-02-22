الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط عنصرين إجراميين شديدى الخطورة بأسوان

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين إجراميين شديدي الخطورة وبحوزتهما أسلحة نارية وذخائر، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وتتبع وضبط التشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان قيام عنصرين إجراميين شديدى الخطورة، سبق إتهامهما فى العديد من القضايا أبرزها "قتل – مخدرات – سلاح – سرقة" بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في السرقات بالإكراه والاتجار في الأسلحة غير المرخصة متخذين من دائرة مركز شرطة كوم أمبو مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وتم ضبطهما وبحوزتهما "2 رشاش جرينوف- 2 بندقية آلية- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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