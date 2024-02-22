الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

البحرية الفرنسية تسقط مسيرتين جديدتين فوق البحر الأحمر

البحرية الفرنسية
البحرية الفرنسية تسقط مسيرتين جديدتين

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، الخميس، عن أن البحرية الفرنسية أسقطت طائرتين مسيرتين فوق البحر الأحمر، حيث كان الحوثيون يهاجمون السفن، في ثاني حادث من نوعه هذا الأسبوع.

وأضافت البحرية، التي تنشر فرقاطتين في المنطقة، أنها رصدت تهديدا ليل الأربعاء إلى الخميس ودمرت طائرتين مسيرتين. 

وقالت في وقت سابق هذا الأسبوع، إنها أسقطت طائرتين مسيرتين أخريين خلال ليل الإثنين.

مهمة الاتحاد الأوروبي

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سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة يتفقد عدة حقول زراعية فى سيوة بمطروح

 

وأطلق الاتحاد الأوروبي، رسميًا، الإثنين، مهمة بحرية لحماية الشحن في البحر الأحمر من الحوثيين المدعومين من إيران الذين يسيطرون على جزء كبير من اليمن الذي مزقته الحرب.

ويضايق المتمردون خط الشحن الحيوي منذ نوفمبر في حملة يقولون إنها تضامن مع الفلسطينيين في غزة خلال الحرب بين إسرائيل وحماس.

البحرية الفرنسية فرنسا البحر الاحمر الحوثي السفن

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