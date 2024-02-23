الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

اليوم.. الكنيسة اللاتينية تحتفل بعيد الأسقف الشهيد

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة اللاتينية في مصر اليوم الجمعة، بتذكار القدّيس بوليكربُس الأسقف الشهيد.

وكان بوليكاربس تلميذاً للرسل، أسقفاً على مدينة إزمير (في تركيا اليوم)، حلَّ ضيفاً على القديس أغناطيوس أسقف أنطاكية. 

وذهب الى روما للنظر في قضية عيد الفصح مع البابا أنيقيوس. استشهد عام 115 حرقاً بالنار في مدرَّجِ المدينة.

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: 

لماذا لا يكون صوم الرّب يسوع المسيح مشتركًا بين جميع المسيحيّين؟ لماذا لا تتبع الأعضاء الرأس؟ إن كنّا قد استلمنا خيرات رأس الجسد هذا (أي المسيح) أفلا نتحمّل آلامه؟ هل نريد أن نرفض حزنه ونشاركه فقط في أفراحه؟ إن كان الأمر كذلك، فإننا نبدو غير مستحقّين أن نتحّد بهذا الرأس، لأن كل ما عانى من الآلام كان لأجلنا. إن امتنعنا عن المشاركة بمشروع خلاصنا ففي أي شيء نظهر أنّنا معاونيه؟ إنّ الصوم مع الرّب يسوع المسيح هو شيء عادي بالنسبة لمّن سيجلس معه على مائدة الآب. طوبى لكلّ عضوٍ قد اتّحد بهذا الرأس في جميع الأمور وسيتبعه "أينما يذهب" بخلاف ذلك، إذا قُطِع وفُصِل العضو عن هذا الرأس، فسيفقد تلقائيًّا وفورًا نَفَس الحياة....

أمّا أنا، فإني مقتنع أنّ اتّحادي بك هو خير لي، أيّها الرأس المجيد والمبارك للأبد الّذي يشتهي الملائكة أن تنظر نحوه سأتبعك الى أيّ مكان تذهب إليه. وإن مَرَرتَ في النار، سوف لا أنفصل عنك ولن أخشى أيَّ أذى لأنّك معي إنك تحمل آلامي وتتألم من أجلي. أنتَ أوّل مَن عبَرَ باب الألم الضيّق كي تُقدّم مدخلاً رحبًا للأعضاء الذين يتبعونك. 

"فمَن يَفصِلُنا عن مَحبَّةِ المسيح؟" إنّ هذه المحبّة هي "كالزَّيتِ الطَيِّبِ على الرَّأسِ والنَّازِلِ على اللِّحية... على أَطْرافِ الثِيابِ" لكي يقوم بمسح كل الخيوط وحّتى الأصغر بينها ففي الرأس يوجد فيض النِّعَم ومن هذا الرأس جميعنا ننال هذا الفيض. في الرأس مِلءُ الرحمة، في الرأس فيضان العطور الروحيّة كما كُتِبَ: "لِذلِكَ مَسَحَكَ اللهُ إِلهُكَ بِزَيتِ الاِبتِهاجِ دونَ أَصْحابِكَ"

أمّا نحن فماذا يطلب منّا الإنجيل في بداية هذا الصوم؟ إنّه يقول لنا: "أَمَّا أَنتَ، فإِذا صُمتَ، فادهُنْ رأسَكَ واغسِلْ وَجهَكَ" يا للتسامح المدهش! روح الربّ عليه وقد مسحه به ، ومع ذلك ومن أجل تبشير الفقراء فهو قال: "فادهُنْ رأسَكَ"

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

عن الحب والسلام.. مركز جسور بالكنيسة الأسقفية ينظم حفل الغناء الجماعي الثاني

متحدث كنيسة الروم الأرثوذكس: كنيستنا إنجيلية

الكنيسة اللاتينية في مصر تحتفل بذكرى القدّيس بطرس دميان

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعدة مناسبات

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس أفستاثيوس بطريرك أنطاكية

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل باثنين من قديسيها

الكنيسة المارونية في مصر تحتفل بذكرى البطريرك الأنطاكيّ

الأنبا نيقولا أنطونيو: كنيسة الروم الأرثوذكس "مشيخية"

الأكثر قراءة

عاجل.. مظاهرات فى تل أبيب للمطالبة بإعادة المحتجزين وإسقاط حكومة نتنياهو

محمد الباز يكتب: رد الشبهات عن مشروع تطوير رأس الحكمة

بعد رأس الحكمة.. صحف سعودية تكشف عن صفقة ضخمة بشأن «رأس جميلة» بشرم الشيخ

عاجل.. منصف سليمان: إصدار قانون الأحوال الشخصية للأقباط يونيو المقبل (حوار)

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

بشائر الخير.. "المركزى" يخاطب البنوك لحصر مستندات تحصيل بضائع الموانئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

هذيان الإخوان

سيد الابنودى

كيف تدعم هيئة الثروة المعدنية مشروع رأس الحكمة؟

محمود خليل

«العريشى».. و«العروسى»

ماجد حبته

أنت تسأل.. وكيمت تجيب

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر فى مستقبل الوطن

حسين دعسة

اجتماعات باريس.. 5 حلقات تلقى التحية: Bonjour

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات باريس.. هل خففت حماس من مطالبها لإتمام الهدنة؟ هل الاتفاق قريب؟

رسالة سرية من وزير الدفاع لنتنياهو تثير الغضب بشأن التجنيد.. ماذا يحدث؟

أسرار خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. غموض وخوف من مصيره المحتوم