الخميس 22 فبراير 2024
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مصر

"الزراعة": تفعيل مركز الزراعة التعاقدية لمحاصيل الأعلاف

الزراعة التعاقدية
الزراعة التعاقدية لمحاصيل الأعلاف

أعلن الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تفعيل مركز الزراعات التعاقدية، وأصبح المزارع والفلاح يزرع الذرة والصويا والمحاصيل العلفية الهامة بسعر ضمان وبسعر آمن، يحقق له ربح مناسب وفي حالة الحصاد وبيع المحصول إن زاد السعر العالمى عن سعر الضمان، فيتم الشراء منه بالسعر العالمى الزائد.

وتابع سليمان، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه في حالة أن السعر العالمى يقل عن سعر الضمان ،يتم الشراء من المزارع  بنفس سعر الضمان المتعاقد عليه دون نقصان، كما وفرت الدوله التقاوي عالية الإنتاجية والأسمدة المناسبة المدعمة، وبالتالي زاد إنتاجنا من هذه المحاصيل العلفية بنسبة كبيرة وزادت المساحة المنزرعة من هذه المحاصيل.

وتابع، أنه يتم تشديد الرقابة الصارمة على صناعة وتداول الأعلاف على مدار الساعة للتيقن من مدى تصنيع أعلاف طبقًا للمواصفات القياسيه وبتسجيلات معتمدة من وزارة الزراعة وفي مصانع مرخصة من وزارة الزراعة، للوصول إلى منتج علفى أمن يحقق أعلى معدلات أداء وبأسعار مناسبة، وتبسيط وتيسير تسجيل المخاليط العلفية بما يتماشى مع المواصفات العالمية القياسية التي تحقق أعلى معدلات أداء إنتاجى وتناسلي ومناعي.

أضاف سليمان أن الدولة المصرية تستبق الأحداث بخطوات، ولذا فقد وجه السيد القصير، وزير الزراعة، بتكليف المعاهد البحثية المتخصصة في كل من مركز بحوث الصحراء ومركز البحوث الزراعية لاستنباط أصناف جديدة من المحاصيل العلفية يجود زراعتها في الأراضي الهامشية الهشة، فلا تنافس المحاصيل الاستيراتيجيه الأخرى، وتتحمل نسبة الملوحة العالية في مياه الري، وتعطي إنتاجية عاليه وبالفعل أصبح لدينا محاصيل بهذه الجودة.

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي دعم المزارعين في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

-الزراعة تفعيل مركز الزراعة التعاقدية لمحاصيل الأعلاف وتشديد الرقابة على صناعة وتداول

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