تكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية للتصدي لمحتكري السلع الغذائية

شدد محافظ القاهرة خالد عبد العال، على مديرية التموين بتكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية على كافة السلع، وضبط الأسواق، وتكثيف الحملات للتصدي لمحتكري السلع الغذائية حتى يصل الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ووجه محافظ القاهرة - في بيان اليوم /الخميس/ - مديرية التموين بمتابعة وفرة السلع الأساسية للمواطنين والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات ومتابعة أسعارها، والتأكد من الالتزام التام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة لذلك.



وطالب المحافظ مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري والصحة ومفتشي الأغذية وشرطة المرافق ورؤساء الأحياء بعمل حملات مشتركة ليلية ونهارية على الأسواق والمخابز والتأكد من جودة السلع حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وفي السياق ذاته.. أشار مدير مديرية تموين القاهرة ناصر ثابت، إلى أن الأجهزة الرقابية بالمديرية تمكنت من ضبط نصف طن من الدقيق المدعم المخصص للمخابز البلدية بعدد من المخابز الخاصة يستخدم في غير الغرض المخصص له، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والعرض على النيابة المختصة.



وأوضح مدير مديرية التموين أن الحملات الرقابية المكثفة تمكنت من ضبط مطحنين لقيامهما بإنتاج شكائر دقيق بلدي مدعم ناقص الوزن، مع التزوير في الدفاتر للتلاعب في حصص الدقيق المنصرف من المطحن بهدف التربح من بيع الفارق في السوق السوداء وعدم وصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة المختصة.

في سياق متصل فقد نفذت مديرية تموين القاهرة حملة مشتركة مع ومصلحة الدمغة والموازين بقيادة وكيل اول الوزارة مدير مديرية تموين القاهرة ناصر ثابت

وقد أستهدفت الحملة المرور علي عدد من المناطق بمحافظة القاهرة لمتابعة مدي التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالقوانين والقرارات التموينية وبمفاجئة بعض المخابز لإنتاج الخبز الفينو الافرنجي والمعجنات تم ضبط عدد ١٠ شكائر دقيق بلدي استخراج ٥ ر٨٧ ٪

المدعم من قبل الدولة المخصص للمخابز البلدية فقط باجمالي وزن ٥٠٠ كجم

وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

للقيام بمخالفة تجميع واستخدام دقيق بلدي مدعم من قبل الدولة واستخدامه في اغراض اخري غير المخصصة له ) وجاري العرض علي النيابة العامة بتلك المخالفات