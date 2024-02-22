الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حسن شحاتة يتصالح مع مهندس بعد مشاجرة داخل كومباوند

حسن شحاتة
حسن شحاتة

تصالح الكابتن حسن شحاتة، مدرب المنتخب الوطني الأسبق، مع مهندس داخل كومباوند شهير في الشيخ زايد؛ على خلفية مشاجرة نشبت بينهما.

حسن شحاتة يتصالح مع مهندس بعد مشاجرة 

كان اللواء هشام أبوالنصر، مساعد الوزير لأمن الجيزة، تلقى إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، بحضور الكابتن حسن علي شحاتة، الشهير بـ"حسن شحاتة" مدرب المنتخب الوطني الأسبق، إلى الكومباوند، وطلب من الأمن الدخول للفيلا التي كان يملكها من قبل، وقام ببيعها إلى مهندس يدعي "علي ع"، لأخذ المنقولات الخاصة به من داخل الفيلا.

وكشفت التحريات عن أنه نشبت مشاجرة بين الطرفين، وبحضور رجال الشرطة تصالح الطرفان.

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