"الزراعة" تنظم المؤتمر الأول للنهوض بمحصول القطن لموسم 2024 في الفيوم

نظَّمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المؤتمر الأول للنهوض بزراعة القطن بمحافظة الفيوم، بحضور قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية ومديري الإدارات الزراعية وبعض ممثلي شركات القطن وكبار المزارعين والمهتمين بمحصول القطن بالفيوم.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنهوض بالقطن المصري، وتنفيذًا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف دكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأكد المهندس مصطفى راشد، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أن المحافظة هي أعلى مساحة منزرعة في محافظات الصعيد، كما أن مزارعي الفيوم يحصلوا على أعلى متوسط لوحدة المساحة، كما كانت الأسعار هذا الموسم مربحة، وحصول قطن الفيوم لجودته ورتبته العالية على أعلى أسعار.

وأوضح الدكتورعبدالناصر رضوان، مدير معهد القطن، جهود وزارة الزراعة ومعهد بحوث القطن في إنتاج الأصناف والسلالات الجديدة إلى جانب المحافظة على إنتاج أعلى درجات النقاوة الوارثية للتقاوى ليحصل المزارع على أعلى إنتاجية من الفدان، مشيرًا إلى دور منظومة التسويق الجديدة التي ساهمت في حصول المزارع على أفضل وأعلى سعر، وكذلك أهمية إعلان سعر الضمان في هذا التوقيت المناسب قبل بداية الزراعة.

وأشار الدكتور وليد يحيى، وكيل معهد القطن، إلى أهمية القطن سواء للمزارع أو الدولة باعتباره المحصول القومي، وإلى جهود الدولة للعودة بالقطن مرة ثانية إلى سابق عرشه، إلى جانب تطوير منظومة قطاع الغزل والنسيج وذلك لاستيعاب الأقطان المصرية للاستفادة من القيمة المضافة.

كما وجَّه، الدكتور ياسر المنسي، وكيل معهد القطن، إلى أهمية الإخلاء المبكر للمحصول الشتوى وخدمة الأرض مبكرًا، إلى جانب الاهتمام بالزراعة فى المواعيد المناسبة وذلك حتى يحصل المزارع على أعلى إنتاجية، كما أشار إلى الاهتمام بالخف والتسميد والرى فى المواعيد المناسبة.

من ناحيته، قال الدكتور مصطفى عمارة، رئيس بحوث المعاملات والمتحدث الإعلامي لمعهد القطن، إن هذا المؤتمر يعتبر أول مؤتمر إرشادي لمزارعي القطن بهدف الاستعداد لموسم زراعة القطن 2024/2025 ونقل التوصيات الفنية المُثلى للقطن مع إلقاء الضوء على جهود وزارة الزراعة والحكومة لمساندة مزارعي القطن، وذلك من خلال الغعلان عن سعر الضمان للموسم الجديد وهو (10،000 جنيهًا) لأقطان الوجه القبلى و(12،000 جنيهًا) لأقطان الوجه البحرى، مشيرًا إلى أنه يتم شراء المحصول بالأسعار العالية وقت الحصاد.

وأكد "عمارة" أن القطن المصري يتمتع بجودة عالمية ويحتاج إلى تضافر جهود جميع قطاعات الدولة حتى يستعيد مكانته بالأسواق العالمية، وأشار إلى منظومة القطن الجديدة تهدف إلى مواجهة السلبيات، حيث تم وضع العديد من الضوابط الفنية والإدارية والتى من شأنها رفع جودة القطن المنتج وإعادته إلى سمعته ومكانته العالمية المتميزة.

وفي النهاية، أعلن مدير معهد القطن، عن إقامة دورات تدريبية بداية من يوم الاثنين المقبل 26/2/2024 في جميع محافظات الصعيد لتدريب المزارعين والمرشدين على التوصيات الفنية المثلى لزراعة وخدمة القطن وتستمر خلال الفترة المقبلة مع استمرار متابعة وإدارة المحصول خلال موسم الزراعة وصولًا إلى الجني، كما تضمن المؤتمر حوارًا مفتوحًا مع المشاركين حول النهوض بمحصول القطن وآليات التنفيذ.