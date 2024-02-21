الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

وفد شركة GAC يعرض الاستفادة من خبرة مصر فى تموين السفن والبنية التحتية

وزير البترول
وزير البترول

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفد شركة GAC المتخصصة فى خدمات الشحن والخدمات اللوجستية والبحرية بحضور المهندس محمود ناجى رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق بالوزارة  والمهندس ناصر شومان رئيس شركة التعاون للبترول، وذلك ضمن أنشطة مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة EGYPES 2024.

تموين السفن


وعرض Mr.Erland Ebbersten رئيس الشركة والوفد المرافق له، الإمكانيات والخدمات التى تقدمها الشركة وعدد من أعمالها فى دول بأفريقيا وأمريكا اللاتينية  ، كما عرض الوفد إمكانية الاعتماد على خبرة شركات قطاع البترول فى مجال تموين السفن لخدمة خطوطها، وكذلك الاستفادة من البنية التحتية المتميزة لقطاع البترول، مثمنين ما تشهده مصر من تطور فيما يخص صناعة البترول والغاز وقطاع الطاقة بوجه عام.

 

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية راندى نييلى رئيس شركة كابريكورن إنرجى والوفد المرافق حيث تم بحث أنشطة الشركة فى مناطق امتيازها فى مصر وبرامج عملها فى مجال البحث والاستكشاف والانتاج واستعراض نتائج برامج المسح السيزمى التى انتهت منها الشركة  وكذلك عمليات الحفر الاستكشافى التى تجريها الشركة بهدف زيادة الانتاج من مناطق عملها جنوب شرق حورس وغرب الفيوم وجنوب أبو سنان بالصحراء الغربية.

يبحث مع رئيس شركة جتكو انترناشيونال فرص التعاون

 

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع دكتور ناصر الهاجري رئيس شركة جتكو انترناشيونال للتجارة العامة والمقاولات الكويتية بحضور المهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس وائل لطفي رئيس شركة إنبى.


واوضح الملا إلى انه تم خلال اللقاء بحث فرص التعاون بين شركات البترول المصرية إنبى وبتروجت وشركة جتكو لتنفيذ المشروعات الكبرى فى صناعة البترول والغاز فى دول الكويت وقطر والسعودية بما يحقق عوائد اقتصادية لكلا الطرفين، واضاف الملا ان إستراتيجية الوزارة تهدف إلى فتح آفاق جديدة امام الشركات المصرية للتوسع فى تنفيذ مزيد من  المشروعات خارج مصر.

 

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ومن جانبه اشاد رئيس شركة جتكو بخبرات شركة البترول المصرية ومشروعاتها المتميزة فى عدد من الدول العربية، مبديا رغبته فى الاستفادة من تلك الخبرات والتعاون معا فى تنفيذ المشروعات البترولية بعدد من الدول المختلفة خلال الفترة المقبلة، موجهًا التحية للمهندس طارق الملا على نجاح مؤتمر إيجبس2024، والذي يعد ملتقى للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في صناعة البترول والغاز.

إيجبس تموين السفن وزير البترول قطاع البترول مصر

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