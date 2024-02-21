الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

إعداد 50 منفذا وموقعًا لإقامة معارض "أهلًا رمضان" لتوفير السلع للمواطنين بالشرقية

سلع أهلًا رمضان
سلع أهلًا رمضان

قال محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، إنه يجري حاليا الانتهاء من إعداد 50 موقعا ومنفذا لإقامة معارض "أهلا رمضان" بمختلف أنحاء المحافظة، وتزويدها بكميات كافية من السلع الأساسية الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة، نظرًا لإقبال المواطنين على شرائها، تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.
وأوضح المحافظ- في بيان اليوم الأربعاء- أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في إقامة منافذ وشوادر ومعارض "أهلا رمضان" لتلبية احتياجات المواطنين من السلع بسعر مناسب.

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ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين لسرعة الانتهاء من إقامة تلك المنافذ والشوادر والمعارض، فضلًا عن تكثيف الحملات التموينية والرقابية على تلك المنافذ والمعارض، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والالتزام بالأسعار المعلنة، تيسيرًا على المواطنين لسد احتياجاتهم اليومية.

بدورها، أوضحت وكيل وزارة التموين فايزة عبدالرحمن، أنه يجري تنفيذ المعارض والمنافذ والشوادر لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة بالتنسيق مع شركات الجملة والمجمعات والجمعيات الاستهلاكية والعديد من تجار الجملة وسلاسل التوزيع والمحلات التجارية، وكذا توفير منافذ داخل سيارات متحركة تجوب شوارع المحافظة لطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية وتدعيم منافذ السلع بكميات من اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة وياميش رمضان، بأسعار مخفضة عن السوق.

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وأشارت وكيل الوزارة إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وغرف عمليات فرعية بالإدارات التموينية لتلقي شكاوى المواطنين وتوجيه حملات فورية واتخاذ اللازم نحو المخالفين، فضلًا عن تكثيف الرقابة على الأسواق وتنشيط الحملات اليومية بالتنسيق مع مديريتي الطب البيطري والصحة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك؛ للمرور على المخابز البلدية والأسواق ومحلات الجزارة ومحال بيع اللحوم، والدواجن، والأسماك، والتأكد من توافر السلع أمام المواطنين بكميات كافية والالتزام بالأسعار الاسترشادية والإعلان عنها، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للبيع ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية.

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