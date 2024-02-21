الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تشهد أنشطة رعوية مكثفة قبيل صوم يونان

كنيسة
كنيسة

احتفل دير السيدة العذراء بجبل قسقام بأسيوط (المحرق)، أمس، بتذكار النياحة الـ 102 للقديس القمص ميخائيل البحيري المحرقي، حيث طيب صاحبا النيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط رفات القديس.

نقل رفات القمص ميخائيل البحيري المحرقي إلى الكنيسة الأثرية

كما تم نقل الرفات من كنيسة الشهيد مار جرجس بالدير ذاته إلى الكنيسة الأثرية، مع عمل تمجيد للقديس القمص ميخائيل البحيري المحرقي وسط ترتيل مجمع الآباء رهبان الدير.

 مجمع كهنة إيبارشية ميت غمر يعقد اجتماعه الدوري

في سياق متصل، عقد مجمع كهنة إيبارشية ميت غمر، أمس، اجتماعهم الدوري في كنيسة الشهيد مار جرجس (مقر المطرانية) بحضور نيافة الأنبا صليب أسقف الإيبارشية.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها القمص يوسف صبري الأستاذ بالكلية الإكليريكية بطنطا بعنوان "الخلاص في مفهوم الأرثوذكسي"، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

كما عقد مجمع كهنة إيبارشية أسوان، أول أمس، اجتماعهم الدوري في كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا بيشوي أسقف الإيبارشية.

بدأ اللقاء بكلمة ألقاها نيافته عن "الكاهن المدبر في الكنيسة"، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة، وأعقبها صلاة العشية.

كما احتفلت الإيبارشية بمرور خمسين عامًا على سيامة الأب القمص أنطونيوس عريان وكيل عام الإيبارشية، واختتم اليوم بتهنئة نيافة الأنبا بيشوي للآباء الكهنة الذين تحل ذكرى سيامتهم هذه الأيام.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لبدء صوم يونان، خلال الأسبوع المقبل.

دير السيدة العذراء ب القمص ميخائيل البحيري المحرقي الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط رفات القديس كنيسة الشهيد مار جرجس بالدير اجتماعهم الدوري كنيسة الشهيد مار جرجس مقر المطرانية القمص يوسف صبري

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