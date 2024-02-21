مصرع مهندس أثناء مساعدة سيدة لتحريك سيارتها المتعطلة فى الطالبية

لقى مهندس مصرعه، اليوم الأربعاء، أثناء مساعدته سيدة بدفع سيارتها المعطلة، فتعثر وسقط أرضًا على وجهه، مما أدى إلى إصابته ووفاته في الحال، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى المقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث الطالبية، إخطارًا من مستشفى الهرم، يفيد بوصول «وليد- م» 50 سنة، مهندس، مصابًا بكدمات بالوجه.

تم إخطار اللواء هانى شعراوى، مدير المباحث الجنائية، وأفادت التحريات بأن المهندس المتوفى ساعد إحدى السيدات بدفع سيارتها المعطلة فسقط أرضًا بعد تحرك السيارة فجأة.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة وتولت التحقيقات وأمرت بتشريح الجثة.