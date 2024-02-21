الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع مهندس أثناء مساعدة سيدة لتحريك سيارتها المتعطلة فى الطالبية

جثة
جثة

لقى مهندس مصرعه، اليوم الأربعاء، أثناء مساعدته سيدة بدفع سيارتها المعطلة، فتعثر وسقط أرضًا على وجهه، مما أدى إلى إصابته ووفاته في الحال، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى المقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث الطالبية، إخطارًا من مستشفى الهرم، يفيد بوصول «وليد- م» 50 سنة، مهندس، مصابًا بكدمات بالوجه.

تم إخطار اللواء هانى شعراوى، مدير المباحث الجنائية، وأفادت التحريات بأن المهندس المتوفى ساعد إحدى السيدات بدفع سيارتها المعطلة فسقط أرضًا بعد تحرك السيارة فجأة.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة وتولت التحقيقات وأمرت بتشريح الجثة.

مهندس مساعدة سيدة محضر بالواقعة المستشفى نقل الجثمان

مواد متعلقة

مصرع طفلة أسفل عجلات قطار فى أسوان

مصرع شاب سقط من مصعد بأحد الأبراج السكنية في طنطا

مصرع 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين فى حادث تصادم بالشرقية

بعد مصرع 3 أطفال.. معاناة يومية لأهالى شارع النقطة من سائقى التريلا بالمرج

مصرع شقيقين فى حريق منزل بالدلنجات

الأكثر قراءة

عاجل| مصر تحرج أمريكا فى العدل الدولية.. كشف لجرائم الاحتلال ودعم أمريكى مطلق

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

مصر تُحاصر إسرائيل أمام "العدل الدولية" فى مرافعة تاريخية لأجل فلسطين

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

خوفًا من غضب المسلمين.. ذعر فى إسرائيل من قرار المسجد الأقصى

مَن هي ياسمين موسى؟.. قدمت مرافعة مصر حول ممارسات إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية