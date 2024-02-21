من سارة جي ماس إلى ريبيكا ياروس.. أسرار صعود روايات "الرومانسية" في الغرب؟

حققت المؤلفات اللواتي يكتبن الروايات التي بها مزيجًا من الخيال والرومانسية نجاحًا تجاريًا هائلًا، بين الجمهور، خاصة مع جيل الشباب ورواد موقع Tik Tok ونستعرض في التقرير التالي أبرز هؤلاء المؤلفات اللواتن نالت أعمالهم إعجاب الكثير من القراء وفقًا لصحيفة the guardian.

سارة جيه ماس

كان الوقت يقترب من منتصف الليل، عندما دخلت الكاتبة سارة جيه ماس، في إحدى المرات لمكتبة في مدينة نيويورك، لمفاجأة المعجبين الذين يحتفلون بصدرو أحدث روايتها "بيت اللهب والظل"، حيث كانت تسير نحو المسرح مرتدية تنورة من علامة فالنتينو، فأدرك الجمهور وجودها وبدأوا يصرخون نحوها ويهتفون إليها.

فلا يحظى العديد من المؤلفين باستقبال مثل هذا، لكن كتب المؤلفة سارة جيه ماس وأشهرها سلسلة رواياتها الخيالية الرومانسية "عرش الزجاج" و"محكمة الشوك والورود"، التي بيعت منها نحو 37 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم بـ38 لغة.

ريبيكا ياروس

وحازت الروائية الأمريكية على ثقة الكثير من الشباب القراء، فهي من جيل جديد من المؤلفين الأكثر مبيعًا الذين يكتبون "الرومانسية" الممزوجة بـ"الخيال" في رواياتها.

ومن غير الواضح أين نشأت تسمية الروايات الرومانسية الخيالية، على الرغم من أن دار "بلومزبري" للنشر، وهى دار نشر بريطانية عالمية متخصصة في نشر الأعمال الخيالية والواقعية أشارت إلى أنها صاغت المصطلح لتحديد النوع الذي كان الكاتبة سارة جيه ماس تقوده فقد انتشر هذا النوع الأدبي في وقت مبكر من عام 2008، بل وانتشر تداوله بشكل كبير، في العام الماضي على وسائل التواصل وفي النسخة التسويقية للروايات الرومانسية الخيالية.

كيف ساهم تيك توك في انتشار الروايات الرومانسية؟

ويحقق مؤلفو الروايات الرومانسية مبيعات هائلة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى شعبيتهم الكبيرة على وسائل التواصل؛ فتقول دار نشر الكاتب سارة جيه ماس (بلومزبري) إن مقاطع الفيديو التي تحتوي على هاشتاجات مرتبطة بروياتها حققت أكثر من 14 مليار مشاهدة على TikTok .

كما ساهمت منصة Book Tok وهي عبارة عن ركن أو هاشتاج مخصص لتداول المحتوى المرتبط بالكتب، وفيه يشارك المعجبون تصنيفاتهم لسلاسل الروايات والكتب، ووجهة نظرهم حول ما قد يحدث في الروايات مستقبليًا، إضافة إلى نشر الاقتباسات المفضلة المستوحاة من الكتب.

ما الذي تناقشه الرويات الخيالية الرومانسية؟

تدور أحداث مثل هذه الروايات عادةً في عوالم خيالية، مع الجنيات والتنانين وعالم السحر، لكنها تتميز أيضًا بحبكة رومانسية كلاسيكية، فتجد في هذه الروايات، أعداء لعشاق، وأصداقاء الروح، وعلامات للحب.

ويوضح أجيبوالي روبرتس، محرر النشر في "هاربر كولينز" وهي واحدة من أكبر شركات النشر باللغة الإنجليزية في العالم: "لقد اكتشف قراء الأعمال الرومانسية انها تحتوي على كل الاستعارات التي يعشقونها، ولكنها تدور أحداث عالم خيالي يمكنهم الهروب إليه والضياع فيه".

وتقول الكاتبة الكندية نيشا جيه تولي، مؤلفة الرواية الرومانسية "محاكمة ملكة الشمس" إن الشيء الذي تحبه في الرومانسية هو أنها يمكن أن تنطوي على تلك المخاطر التي تنتهي بالعالم، والتي لا يمكنك الشعور بها من خلال فيلم كوميدي، وتضيف: "أنا أحب مقولة "لقد قُتل عائلتك بأكملها، ولكنك الآن ستقع في الحب" مشيرة إلى "هو شيء لا يمكنك خلقه إلا في عالم خيالي."

“الرومانسية” تتيح للمرأة بحياة غير عادية

تقول الكاتبة كيري مانيسكالكو، مؤلف رواية Throne of the Fallen إنه غالبًا ما تحتوي الروايات الرومانسية على مشاهد جنسية صريحة، يُشار إليها على الإنترنت باسم "التوابل" أو الحبكة، مضيفة أن مثل هذه الروايات الخيالية، تتيح مساحة آمنة للقراء لاستكشاف خيالاتهم الخاصة، بطريقة غير اعتيادية.

ويكشف أجيبوالي روبرتس، مسؤول النشر في هاربر كولينز إن تزايد طلب القراء على كتب البالغين الجديدة والمثيرة أدى إلى تخطيط دار Magpie للنشر لقائمة مخصصة من العناوين الرومانسية، تحت اسم Midnight Collection، والتي سيتم إطلاقها في الربيع.

وتسلط كاثلين فارار من دار نشر بلومزبري، أنه قد تعود جاذبية هذا النوع من الرويات الخيالية الرومانسية، لوجود "البطلات الجريئات" و"الشخصيات النسائية القوية"، ولهذا "اجتذبت هذه القصص أعدادًا كبيرة من القارئات اللاتي ربما لم يشعرن في السابق بالترحيب أو الاهتمام بشكل خاص في سوق الأعمال الخيالية".

تقول كريستينا كلارك براون، مؤسسة صفحة ninas_nook على إنستجرام التي تشارك توصيات الكتب عليها، إن الرومانسية "تتيح للمرأة الحصول على كل شيء" مضيفة"لا توجد فتاة تحتاج إلى الإنقاذ في هذا العالم، بل يُسمح للنساء بأن يصبح قويات، ويذهبن في مهام ملحمية، ويجدن الحب مع شريك مساو لهن في كل شيء."

يشير النقاد إلى أنه قد تكون شعبية الرومانسية أيضًا علامة على العصر، فعندما تنظر على المستوى العالمي إلى ما يحدث اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا وفيروس كوفيد - كل هذه الأشياء تمنح القراء هذه الحاجة للهروب إلى عالم خيالي، حيث توفر هذه الروايات للقراء شعورًا بالأمل.

اقرأ أيضًا: