شاعر الرومانسية.. كيف تغزل إبراهيم ناجي في محبوباته؟

كان الشاعر إبراهيم ناجي أحد أبرز شعراء الرومانسية في مصر، وتميز شعره بعاطفته الجياشة وصدقه ورقة لغته، وكان واضح ذلك في كثرة علاقاته العاطفية، فكتب العديد من القصائد في محبوباته، فقد دخل الشاعر الرقيق إبراهيم ناجي حياة الممثلة السينمائية زوزو حمدي الحكيم شاهرًا، قلبه وقلمه، لم تكن زوزو هي أولى ملهماته ولم تكن آخرهن، ولكن علاقتها به كانت الأشهر على مدار تاريخه الطويل.

كان وحي الشعر يغزو عقل ناجي مع كل حب جديد كانت الأبيات تنهمر فوق رأسه كالمطر وكان يسرع بالتقاط ورقة أو حتى علبة سجائر ليكتب أشعار اللحظة التي يعيشها، وبحسب ما جاء في كتاب " أقاصيص العشق" للكتاب محمد رفعت دسوقي، لم تكن زوزو حمدي، أول حب يدق قلب ناجي، ولم تكن أيضا آخر حب لكنها كانت أعظم حب في حياته الفارق بين عمريهما تجاوز 17 عاما كلاهما ينتمي إلى شهر ديسمبر برجهما واحد وقلبهما عاشقان.

نساء في حياة إبراهيم ناجي

قلبها لم يفتح أبوابه من قبل وقلبه لم يكن يومًا منغلقا أحب الفنانة زينب صدقي فنظم في غرامها قصيدة "وداع المريض" وأحب الراقصة سامية جمال فكانت قصيده "بالله مالي ومالك"، ووقع في غرام الممثلة زوزو ماضي فألف قصيدته "صخرة المكس" ثم عشق الشاعرة أماني فريد، فكانت قصيدة أمل وأحب العازفة الموسيقية أن غير أنعام فنظم قصيدة "صولة الحسن".



علبة سجائر



كما كتب في الفنانة نجوى سالم، قصيدة"آراك" وأصغر قصيدة حب وخطها لها بقلمه فوق علبة سجائرها، فانصرفت دون أن تعيد له علبة السجائر التي ظلت تحتفظ بها حتى سكرات الموت.



عشق متبادل



وعلى الرغم من كل الفنانات التي ألقى فيهن قصائد وأحبهن، لكن حكاية إبراهيم ناجي مع زوز مختلفة، فقد أحبها بعنف منذ النظرة الأولى أحب صورتها قبل أن يسمعها وأحب عينيها قبل أن تبادله نظرات الهيام.

ولم تكن زوزو حمدي الحكيم تحظى بجمال الذي تحظى به فتيات الأحلام وملهمات الشعراء لم تكن ساحرة العين ولا طويلة الشعر ولا ذهبية الخصائل ولا حلوة التقاطيع لكن نادي كان يبحر فيما وراء الملامح والشعر والعينين كانت سفينة غرامه لا تبحث عن الموانئ التقليدية المبهرة بالإعتاد العوم في بحاره تؤن فيه الرياح ضاع فيها المجداف والملاح.



زيارات متبادلة

زارته زوزو في عيادته وأدمنت الزيارات كان ناجي يدون قصة حب لها كلما زارته يتوارى خلف الفحص الطبي كانت ناجي لها خلف روشتة الدواء بعد شهر واحد من ترددها عليه، وقال يا حبيبة زرت يومًا أيكة طائر الشوق مغني انمي لك أبطاء المذل المنعم وتجني القادر المحتكم وحنيني لك يكوي أضلعي والثواني جمرات وفي دمي.

حكاية قصيدة “ الأطلال” للشاعر إبراهيم ناجي

وفي زيارات أخرى كتب لها يصور غرامها قائلًا:" هل رأى الحب سكارى مثلنا وكتب خلف إحدى روشتاته يصور موقفا آخر من غرامها فقال ومشينا في طريق مقمر تعدو الفرحة فيه قبلنا وضحكنا ضحك طفلين معا وعدونا في فسبقنا ظلنا ويمر عام وراءه عام والحب الكبير يعصف بقلب الشاعر الرقيق وينساب نغما في رسائله إلى ملهمته الفنانة زوزو حمدي الحكيم حتى يتفرق يوما وما زالت قصيدة "الأطلال" بلا نهاية أبيات عندها، وأبيات ما زالت في علم الغيب إلى أن جاء يوم صنعت فيه الصدفة لقاء خاطفا بين ناجي وزوزو داخل أحد محال الزهور كان هو مع زوجته وكانت هي مع ابنتها حالة بينهما قيود صنعتها الأيام وعلاقات الزواج.

من هو الشاعر إبراهيم ناجي؟



ويشار إلى أن الشاعر إبراهيم ناجي، تخرج في مدرسته الثانوية بحي شبرا ليدخل كلية الطب ليتخرج فيها عام 1922 ثم عمل طبيبًا في مصلحة السكك الحديدية، ومنها إلى وزارتي الأوقاف والصحة.

كان الشاعر إبراهيم ناجي يتعيش من مرتبه كطبيب ويعيش على قصائده كشاعر بزخ نجمة بعد أن ترجم لأول مرة أشعار شكسبير وبودلير ودموسيه ولا مرتين ذا عصيته بعد أن أصدر ديوانه الأول "زوراء الغمام ثم ليالي القاهرة" ومن بعدهما ديوان في "معبد الليالي والطائر الجريح".

أصبح الطبيب الشاعر نجما فوق صفحات الجرائد والمجلات وبين سطور دواوين الشعر وداخل صالونات الفكر والأدب وبدأت تهف إليه فنانات مصريات وبدأ قلبه يتسع لحبهن واحدة بعد الأخرى وكان يرى في كل واحدة منهن جمالا تنفرد به عن غيرها كل إمراة من نساء الدنيا لها موطن للجمال لا يدركه غير قلب مرهف بين ضلوع رجل عاشق .

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