متجاوزا آيندهوفن.. هل يتأهل دورتموند إلى دور الثمانية بـ"شامبيونزليج"؟

لأول مرة، يصطدم فريقا “بي إس في” آيندهوفن الهولندي، و"بوروسيا دورتموند" الألماني في الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

بي إس في ودورتموند والمواجهة الأولى في الأدوار الإقصائية

وكان الفريقان قد التقيا في مباراة الذهاب في دور الـ16 على ملعب فيليبس في مدينة آيندهوفن، وانتهت على وقع التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لمثله.

مواجهتان في دور المجموعات

في حين كانت هناك مواجهتين سابقتين قد جمعتا ما بين الفريقين في دور المجموعات في موسم 2002 – 2003 تحديدا في المجموعة الأولى في الدور الأول ( مجموعات)، ففي المواجهة الأولى انهزم بي إس في على يد دورتموند بنتيجة 1-3 في الجولة الثالثة، أما في المواجهة الثانية فقد تعادلا إيجابيا بنتيجة هدف لكل منهما في الجولة الرابعة.

في الوقت الذي نجح فيه دورتموند في استكمال مسيرته، والتأهل إلى الدور الثاني (مجموعات) بعد أن حل وصيفا في المجموعة برصيد 10 نقاط جمعها من 3 انتصارات تحققت على فرق أوكسير الفرنسي، وبي إس في، وآرسنال الإنجليزي، وتعادل وحيد كان مع بي إس في فيما تلقى هزيمتين على يد آرسنال، وأوكسير، فشل بي إس في تجاوز الدور الأول (مجموعات) بقبوعه في قاع المجموعة بـ6 نقاط حصدها من انتصار وحيد تحقق على أوكسير، و3 تعادلات منها تعادلان سلبيان مع آرسنال، وأوكسير، وتعادل واحد كان بنتيجة إيجابية مع دورتموند في حين تعرض لخسارتين أمام آرسنال، ودورتموند.

بي إس في والخروج من دور الـ16

هذه ليست المرة الأولى التي يتعادل فيها بي إس في في لقاء الذهاب في دور ثمن النهائي على ملعب فيليبس لكنه حدث من قبل في موسم 2015 – 2016 لكنه لم يكن تعادلا إيجابيا إنما كان تعادلا دون أهداف مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، والنتيجة أن بي إس في لم ينجح في الصعود إلى دور الثمانية إذ خسر بضربات ترجيحية 7 – 8 بعد انتهاء لقاء العودة بنفس النتيجة التعادل السلبي.

دورتموند وتجاوز دور الـ16

أما دورتموند، فهذه هي المرة الثانية أيضا التي يتمكن فيها من الخروج متعادلا بنتيجة إيجابية من مباراة الذهاب، ففي دور الـ16 خارج ملعبه إذ في موسم 2012 – 2013 تعادل مع نادي شاختار دونيتسك الأوكراني بنتيجة هدفين لكل منهما على ملعب دونباس أرينا في مدينة دونتسك، وفي مباراة الإياب ضرب دورتموند بقوة، وفاز على شاختار بنتيجة ثلاثية نظيفة على ملعب سيجنال ايدونا بارك.

وفي مفارقة، حين تعادل “بي إس في أيندهوفن" على ملعبه في لقاء الذهاب، تم الإطاحة به من دور ثمن النهائي، والعكس حين نجح دورتموند في الخروج متعادلا من مباراة الإياب خارج ملعبه استطاع أن يتخطى دور الـ16، فهل يتكرر الأمر مجددا؟.